Robovision, een toonaangevend Europees AI-bedrijf dat gespecialiseerd is in AI-aangedreven computervisie, heeft met succes $ 42 miljoen opgehaald in zijn laatste investeringsronde. De ronde werd geleid door Target Global en Astanor Ventures, bekend om hun belangrijke bijdragen aan snelgroeiende bedrijven. Astanor Ventures zal als impactinvesteerder een cruciale rol spelen bij het versterken van de missie van Robovision om een positieve wereldwijde impact te hebben. Red River West, het transatlantische fonds dat bekend staat om het faciliteren van de Amerikaanse expansie van Europese bedrijven, sluit zich ook aan bij de financieringsronde. Inclusief bestaande investeringen van PE Capital Group, Atlasinvest, Dovesco, Finindus en Flanders Future Tech Fund, bedraagt de financiering van Robovision tot nu toe in totaal $ 65 miljoen.

Het baanbrekende AI-aangedreven computer vision-platform van Robovision, met hoofdkantoor in Gent, stelt klanten in meer dan 45 landen in staat om een revolutie teweeg te brengen in hun automatiseringsprocessen in een groot aantal industrieën. Met meer dan 1.000 van zijn machines over de hele wereld biedt Robovision een end-to-end, no-code oplossing voor machinefabrikanten en productielijnen in een groot aantal sectoren. Tot op heden heeft het bedrijf meer dan $ 250 miljoen aan omzet gegenereerd voor hun partners en is het bijzonder effectief geweest in de landbouwsector, zoals blijkt uit de samenwerking van het bedrijf met ISO Group, waar ze helpen bij het planten van 1 miljard tulpen per jaar (de helft van de wereldproductie). Bovendien zijn ze in de hightech productiesector een vertrouwde partner van de Japanse gigant Hitachi geweest bij het helpen produceren van halfgeleiderwafers.

Het Robovision-platform is uniek in zijn vermogen om bestaande machines en productielijnen te upgraden met Vision AI, waardoor automatisering op een hoger niveau mogelijk wordt. Een kritische succesfactor voor deze automatisering is de empowerment van hun eindgebruikers, zoals fabrieksoperators en boeren, die in staat zijn om hun eigen AI-modellen te maken en te onderhouden. Deze industriële AI-mogelijkheid, die domeinspecifieke kennis combineert met geavanceerde technologie, heeft het vermogen om een revolutie teweeg te brengen in fabrieken door slimmere, geschikte automatisering mogelijk te maken.

De financieringsronde zal de expansie van Robovision in de VS helpen versnellen en een robuuste lokale aanwezigheid bevorderen om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar geautomatiseerde oplossingen in Amerikaanse fabrieken. De fondsen zullen ook worden gebruikt om te investeren in R&D en groei in bestaande markten met toekomstige kantooropeningen gepland in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, het Midden-Oosten en Azië.

CEO Thomas Van den Driessche: “Het veiligstellen van investeringen van vooraanstaande geldschieters positioneert ons op unieke wijze om innovatie te stimuleren, onze wereldwijde aanwezigheid te versterken en onze positie als pioniers op het gebied van AI-aangedreven automatisering verder te verstevigen. Ik kijk uit naar dit volgende hoofdstuk in onze reis terwijl we onze uitbreiding naar nieuwe markten versnellen en onze strategische visie uitvoeren.”

Jonathan Berte, oprichter van Robovision, zei: “Meer dan tien jaar geleden sprak ik met Tim Waegeman, mijn mede-oprichter en CTO die bezig was met het afronden van zijn doctoraat in machine learning. We realiseerden ons al snel dat deze technologie de potentie had om de spelregels in de industriële automatisering volledig te herschrijven. We zijn onze investeerders dankbaar voor hun steun en kijken ernaar uit om ons technologisch leiderschap in te zetten om de industriële acceptatie van AI op wereldschaal te versnellen.”

Bao-Y Van Cong, Partner bij Target Global, verklaart: “Robovision belichaamt het kaliber van visionaire teams die we willen verdedigen. Het geavanceerde Robovision AI-platform, dat transformatieve toepassingen in diverse sectoren stimuleert, onderstreept het diepgaande potentieel van geavanceerde vision-technologie. Onze investering in Robovision wordt ondersteund door ons geloof in hun vooruitstrevende aanpak, die de benchmarks in de sector overtreft op het gebied van belangrijke statistieken.”

Hendrik Van Asbroeck van Astanor Ventures vult aan: “We investeren in koplopers in innovatie, zeker als ze bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem. De spectaculaire innovaties van Robovision in de landbouw werden mogelijk gemaakt door een team dat niet alleen in staat is om zich de toekomst voor te stellen, maar ook weet hoe het deze moet uitvoeren. Het is nog opwindender om te zien dat de kwaliteit van het platform dat ze hebben gebouwd hen met succes in staat stelt hun impact op te schalen naar andere industrieën, zoals productie. ”

Robovision helpt bedrijven bij het aanpakken van automatiseringsuitdagingen om het hoofd te bieden aan een wereld die voortdurend verandert. Het bedrijf biedt een platform dat gebruik maakt van AI-aangedreven computervisie. Dankzij de no-code oplossing creëren eindgebruikers zoals fabrieksexploitanten, boeren en artsen dynamische AI-oplossingen. Door de end-to-end aanpak van het platform kunnen deze oplossingen zich aanpassen aan elke omgeving en worden geschaald naar elke grootte – hoe snel het ook groeit. Door die intelligentie aan machines toe te voegen, lost het bedrijf automatiseringsproblemen op die hele industrieën hebben ontwricht. Daarom treedt Robovision ook op als structurele partner voor machinebouwers die het volledige potentieel van hun machines willen ontsluiten. Vandaag de dag ondersteunt Robovision meer dan 1000 machines in 45 verschillende landen.

Target Global is een toonaangevende pan-Europese technologie-investeringsmaatschappij die zich toelegt op het ondersteunen van innovatief talent in Europa en hen helpt uit te groeien tot wereldwijde kampioenen. Met meer dan € 3 miljard aan beheerd vermogen belegt Target in bedrijven in alle sectoren, regio’s en stadia van hun levenscyclus, van pre-seed tot pre-IPO.

Sinds 2015 heeft Target geïnvesteerd in wereldwijde winnaars, waaronder Delivery Hero, Revolut, Rapyd en vele anderen, hen ondersteund bij hun groei en inzicht gegeven in hun inspanningen. Tot op heden heeft Target 15 eenhoorns gesteund, 21 exits en 7 gerealiseerde IPO’s gehad.

Astanor Ventures is een wereldwijde B Corp-gecertificeerde impact venture capital-investeerder die ambitieuze ondernemers ondersteunt met disruptieve, schaalbare oplossingen die systemische verandering teweegbrengen in de hele waardeketen van agrifood, van bodem tot darm. Met een aantoonbare toewijding aan duurzaamheid en impactvolle investeringen, identificeert en koestert Astanor Ventures beginnende bedrijven die technologie gebruiken om positieve verandering teweeg te brengen.

Met een scherpe focus op klimaattransitie, natuurpositiviteit, efficiënt gebruik van hulpbronnen en sociale en gezondheidsverbeteringen, loopt Astanor Ventures voorop bij het bevorderen van een regeneratieve en duurzame bio-economie.

Red River West is een trans-Atlantisch durfkapitaalfonds dat zich toelegt op het ondersteunen van uitzonderlijke Europese technologiebedrijven met een gedifferentieerd aanbod voor de Amerikaanse markt. Het fonds wordt geleid door tech-ondernemers en investeerders in zowel Europa als de VS, die allemaal een staat van dienst hebben in het opbouwen en ondersteunen van start-ups die wereldleiders zijn geworden door de uitbreiding van de EU naar de VS. Red River West gelooft dat Europa de thuisbasis is van een getalenteerde en gedreven pool van ondernemers. Door aanzienlijke financiële slagkracht en hands-on ondersteuning te bieden in Europa en de VS, helpt Red River West deze ondernemers hun volledige potentieel te realiseren.