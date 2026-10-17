Zonder robotisering heeft Nederland binnen tien jaar geen maakindustrie meer, concludeerde TNO begin dit jaar. Pallet Sorting Systems uit Heerenveen laat zien hoe sorteermachines met geavanceerde computervisiontechnologie van het Delftse Fizyr bijdragen aan duurzaam circulair gebruik van een essentieel onderdeel van de logistieke sector: pallets.

Pallet Sorting Systems en Fizyr ontwikkelden AI4Pallets

Met een visie, drieduizend euro en een laptop begon Roel de Vries in 2010 op 48-jarige leeftijd het bedrijf Pallet Sorting Systems (PSS). Hij startte ermee naast zijn baan in loondienst, waarin hij veel ervaring opdeed met machinebouw en besturingstechniek. In zestien jaar tijd bouwde hij een bedrijf op dat aan zo’n 150 klanten in 26 landen machines levert voor een sterk groeiende bedrijfstak: de recycling van pallets.

De PSS Multi Sorter

Het aantal palletvarianten is nagenoeg oneindig. Afgezien van gestandaardiseerde EUR- en EPAL-pallets maken palletproducenten deze dragende elementen in de logistiek op maat en in allerlei soorten en kwaliteiten. Door aangescherpte Europese regelgeving moeten bedrijven die nieuwe pallets maken, er alles aan doen om hergebruik en uiteindelijk recycling van de materialen te organiseren. Daardoor wordt het economisch interessant om pallets te sorteren, te repareren en opnieuw in te zetten, in plaats van ze weg te gooien. ‘Die bedrijven kunnen ongeveer 60 procent van de retourpallets na sortering en reiniging direct verkopen voor hergebruik en circa 40 procent kan worden gerepareerd of gerecycled. Dan is er bijvoorbeeld een plank gebroken of mist er een klos’, vertelt De Vries. De machines van PSS automatiseren een belangrijk deel van de werkzaamheden in de pallet-retourketen.

Snelle aanpassing mogelijk

PSS ontwerpt en produceert de machines grotendeels zelf, maar heeft de bewerking van staal en het draaiwerk uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven, zoals 247TailorSteel. De machinedelen worden door PSS in Heerenveen gelast, na het coaten geassembleerd en uiteindelijk getest. Daarna gaan de machines in onderdelen op transport naar de afnemers. De machines zijn namelijk sterk modulair opgebouwd en flexibel aan elkaar te koppelen. Op die manier kunnen de afnemers van PSS de opstelling relatief eenvoudig veranderen of uitbreiden, bijvoorbeeld door een reparatiestraat te koppelen aan een sorteerlijn.

‘Als je met AI alle varianten snel kunt detecteren én de pallets die niet goed zijn er van tevoren uit kunt halen, dan is die investering rendabel.’

Bovendien moet snelle reparatie in alle landen mogelijk zijn, vindt De Vries. Dat heeft hij opgelost met remote service. ‘Alle machines zijn online. We vragen bij een storing of we mee mogen kijken. We kunnen dan aangeven waar het probleem waarschijnlijk zit en wat de oplossing is. Wij zorgen ervoor dat we bij elke machine een goed servicepakket leveren. Daarin zit alles wat het palletbedrijf acuut nodig kan hebben voor de eerste hulp bij een storing. We kunnen bijna aangeven uit welk vakje ze een onderdeel moeten pakken.’

Goed luisteren naar klanten

Hoewel de sorteer- en reparatiestraten het behandelen van de pallets vereenvoudigen, komt er toch ook veel handmatig werk aan te pas. Handwerk is zwaar en foutgevoelig, zeker bij de grotere recyclingbedrijven waar een groot aantal soorten pallets bij elkaar komt. ‘Dan staan er zeven of acht man aan de reparatietafel en moeten ze ook nog sorteren.’

Verschillende afnemers benoemden dit probleem en goed luisteren naar klanten is wel het credo van de Vries, zo laat hij blijken. Dus ging hij op zoek naar mogelijkheden om ze te helpen. Zo zag hij enkele jaren geleden al een rol voor kunstmatige intelligentie. ‘Als je met AI alle varianten snel kunt detecteren én de pallets die niet goed zijn er van tevoren uit kunt halen, dan is die investering rendabel’, was zijn conclusie.

De Vries vertelt dat hij een handvol AI-bedrijven benaderde met dit idee, maar geen van alle durfde het aan om dit te realiseren. De AI-herkenning van pallets blijkt veel complexer dan mensen in eerste instantie inschatten. De grote variatie in maten en typen is lastig in combinatie met verschillende kwaliteitsniveaus. Bovendien moeten beschadigingen goed worden beoordeeld en zijn er landspecifieke classificaties. ‘Uiteindelijk sprak ik ook met Sjoerd Bos, cto van Fizyr, en legde uit wat ik wilde. En Sjoerd zei: “Ja, dat kan”.’

Vision-AI biedt veel toegevoegde waarde

Fizyr is in 2017 ontstaan uit Delft Robotics, nadat het bedrijf zich volledig wilde toeleggen op vision-AI-software. Uit het eerste contact tussen Fizyr en PSS is een echt partnerschap ontstaan. Fizyr brengt de AI-kennis in en PSS heeft de domeinkennis. PSS zorgt ook voor de integratie van de AI4Pallets-toepassing in de sorteermachines. De Vries heeft daarvoor een hybride architectuur ontwikkeld. De AI stuurt de classificatie van de pallets naar de machine, die met deze informatie aan de slag gaat op basis van de sorteervoorkeuren van het betreffende recyclingbedrijf. De Vries: ‘We hebben het zo ontworpen dat het recyclingbedrijf zelf een menu kan samenstellen met afzonderlijke voorkeuren per klant. AI4Pallets moet flexibel zijn en aansluiten op de praktijk van de palletbedrijven, niet andersom.’

Pallets slijten natuurlijk door het gebruik en na verloop van tijd zijn ze niet meer te repareren. Dan is het tijd om ze uit elkaar te halen. Tot nu toe moet een medewerker van het recyclingbedrijf daarvoor een pallet van een ongeordende stapel halen, de afmetingen en restkwaliteit beoordelen en vervolgens het exemplaar een aantal keer langs een lintzaag halen. Die zaagt de planken los van elkaar en van de klossen. Van de goede onderdelen worden weer nieuwe pallets gemaakt.

Het demonteren is zwaar werk, want de pallet moet verschillende keren worden gedraaid om op de juiste manier langs de lintzaag te gaan. De nieuwste machine die PSS samen met Fizyr ontwikkelde, is een robotarm die dit proces volledig automatiseert. De door AI4Pallets aangestuurde robot voert alle handelingen niet alleen zelfstandig en heel precies uit, maar ook veel sneller dan een medewerker kan.

AI4Pallets biedt meer mogelijkheden

De Vries ziet in de samenwerking met Fizyr nog wel meer mogelijkheden voor de inzet van AI in het pallet-retourproces, met name in de kwaliteitsverbetering. ‘In geautomatiseerde pakhuizen waar robots goederen verplaatsen, moeten pallets echt voldoen aan de eisen van de robotleverancier. Dat betekent dat de openingen goed moeten zijn en bijvoorbeeld, als er big bags met goederen op de pallets komen te staan, mag er geen spijker uitsteken die de zak kapottrekt. En als er voedingsmiddelen worden vervoerd, mag een pallet niet vuil zijn.’ Verder wil hij nog niets kwijt over zijn ideeën om concurrenten niet op zijn spoor te zetten. De Vries wil namelijk met AI4Pallets dé standaard neerzetten voor automatische palletherkenning, kwaliteitscontrole en machines voor de circulaire palletverwerking.