Intelligent automationspecialist RoboRana en integratie- en workflow automationplatform Workato slaan de handen in elkaar voor een nieuwe samenwerking. Door gebruik te maken van de RoboRana-expertise zal Workato nog sneller zakelijke applicaties kunnen integreren en complete business processen automatiseren binnen organisaties. RoboRana breidt hiermee haar toolbox verder uit met een automationplatform dat API-based is. Zo kunnen klanten nog beter en sneller ondersteund worden en wordt het no-code automatisationaanbod versterkt.

Het van oorsprong Amerikaanse Workato helpt organisaties bij het automatiseren van zakelijke workflows tussen cloud en on-premise apps. Met behulp van het Workato-platform kunnen bedrijfsprocessen geautomatiseerd worden, waarbij automatisch gegevens tussen applicaties worden uitgewisseld. Workato wordt door Gartner beschouwd als een Leader in het Magic Quadrant voor Enterprise iPAAS (integration platform as a service). Het platform wordt gewaardeerd omwille van het gebruiksgemak en de vele mogelijkheden en heeft zijn meerwaarde reeds meermaals bewezen. Door samen te werken met intelligent automation-specialist RoboRana versterkt Workato zijn aanwezigheid op de Nederlandse en Belgische markt en kan de organisatie rekenen op de expertise op het vlak van end-to-end automation.

Informatiestromen automatiseren

RoboRana koos voor het integratieplatform van Workato om zo informatiestromen binnen en tussen verschillende processen en applicaties eenvoudig te automatiseren, met behulp van zogenaamde recipes. Dat gebeurt op API-niveau in plaats van op user-interface-niveau. Automations zijn daardoor eenvoudig, schaalbaar en snel op te zetten. Wanneer bijvoorbeeld accountinformatie binnen Customer Relationship Management (CRM) software wordt aangepast, kan deze in real-time automatisch geüpdate worden in andere CRM-gekoppelde applicaties zoals facturatietoepassingen. Deze integratie verloopt doorgaans via cloudtoepassingen, al zijn er ook sterk beveiligde on-premise integraties mogelijk.

Ingrediënten

Deze integraties verlopen via recipes, de toepassingen die het mogelijk maken om applicaties snel met elkaar te verbinden. In totaal beschikt Workato over meer dan 1.500 connectoren om snel recipes te ontwikkelen, en er worden regelmatig nieuwe connectoren toegevoegd. Het is te vergelijken met een recept: door de juiste ingrediënten op het juist moment toe te voegen ontstaat een afgewerkt en lekker gerecht.

Klanten van RoboRana hebben dus voortaan toegang tot de Workato-voorraadkast van maar liefst 1.500 van deze ingrediënten, en er komen er in snel tempo nog meer bij. Op deze manier kunnen interne IT-afdelingen voortaan zelf aan de slag en stellen ze ‘recepten’ samen in de vorm van automatisaties. Van die snel en efficiënt samengestelde recipes kan de business vervolgens smullen.

Intuïtieve integratie

Roel Hoeks stond als managing partner van RoboRana Nederland aan het roer bij de samenwerkingsgesprekken en ziet veel potentieel in de intuïtieve integratie van Workato.

“Het iPAAS-platform van Workato is een mooie toevoeging om naast Robotic Process Automation te worden gebruikt. Door de combinatie van automatisering en integratie kunnen wij end-to-end processen nu nog sneller automatiseren. Doordat zowel Workato als RoboRana erg bedreven zijn in low/no-code-platformen, verloopt de automatisatie van informatiestromen binnen processen zeer intuïtief. Het iPaaS-platform past perfect in onze low/no-code-strategie waarmee we de business in staat stellen om mee te bouwen aan het automatiseren van de eigen processen,” zegt Roel Hoeks van RoboRana.

“We zijn enorm verheugd om samen te werken met RoboRana om zodoende een intuïtief, meer naadloos end-to-end automatiseringsproces te leveren aan klanten die hun bedrijf verder digitaal willen transformeren”, zegt Robert Ekstrom, VP en general manager EMEA bij Workato. “Samenwerken met RoboRana, een leider op het gebied van intelligent automation, zal Workato’s positie in de regio helpen vergroten, door ons low-code/no-code-platform te introduceren bij organisaties die hun volledige integratie- en automatisering potentieel willen benutten.”

RoboRana is een snelgroeiende en innovatieve onderneming en specialist op het gebied van procesoptimalisatie en automatisatie waarbij ook procesdata centraal staat. Het oorspronkelijk Belgische bedrijf vestigde zich in 2020 ook in Nederland. RoboRana helpt organisaties bij het transformeren van data-intensieve bedrijfsprocessen, het verminderen van handmatig werk en fouten, het minimaliseren van kosten en het verbeteren van de klantervaring.

RoboRana werkt veelal met low code platformen en gaat steeds op zoek naar de beste future-proof oplossingen. Net als procesdenken, spelen data-inzichten een belangrijke rol. Aan de hand van data kunnen de juiste objectieve inzichten verkregen worden uit de processen van klanten. Deze inzichten voeden de acties om de processen te verbeteren. Niet de technologie, maar de klant staat centraal.

​Als leider op het gebied van integratie en bedrijfsautomatisering, helpt Workato organisaties sneller en slimmer te werken zonder afbreuk te doen aan beveiliging en governance. Workato is gebouwd voor zowel business als IT-gebruikers en wordt vertrouwd door meer dan 17.000 van ’s werelds topmerken, waaronder Broadcom, Atlassian en Box. Met het hoofdkantoor in Mountain View, Californië, wordt Workato ondersteund door Altimeter Capital, Battery Ventures, Insight Venture Partners, Tiger Global en Redpoint Ventures.