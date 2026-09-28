Robin Radar verdrievoudigt capaciteit voor groeiende vraag naar counter-droneradars

Robin Radar Systems heeft in Delft een nieuw hoofdkwartier van 9.000 vierkante meter in gebruik genomen en verdrievoudigt daarmee zijn operationele capaciteit. De Nederlandse radarspecialist schaalt productie, engineering en industrialisatie op om te kunnen voldoen aan de snelgroeiende internationale vraag naar systemen voor dronedetectie. Na drie jaar met telkens 60 procent groei verwacht het bedrijf eind 2026 meer dan 300 medewerkers te tellen.

De nieuwe locatie brengt onderzoek, engineering, prototyping, productie, systeemintegratie, testen en service bij elkaar. Daarmee wil Robin Radar niet alleen meer radarsystemen kunnen leveren, maar ook de tijd tussen ontwikkeling en industrialisatie verkorten.

Dat is belangrijk in een defensiemarkt waarin de technologische ontwikkeling snel gaat. Goedkope, in grote aantallen geproduceerde drones hebben de verhoudingen op het slagveld veranderd. Defensieorganisaties zoeken daardoor naar counter-UAS-systemen die snel beschikbaar zijn, op grotere schaal kunnen worden geproduceerd en voortdurend kunnen worden aangepast aan nieuwe dreigingen.

Robin Radar heeft inmiddels wereldwijd meer dan 800 radarsystemen geïnstalleerd. De systemen worden gebruikt door defensieorganisaties, overheden en beheerders van kritieke infrastructuur in onder meer Europa, het Midden-Oosten en Noord-Amerika.

Van innovatie naar serieproductie

De uitbreiding in Delft is ook een industrialisatiestap. Robin Radar krijgt meer capaciteit voor gespecialiseerde productie en prototyping en wil samen met productiepartners de serieproductie verder opschalen.

CEO Siete Hamminga ziet snelheid daarbij als een onderscheidende factor. Volgens hem vraagt de veranderende defensiemarkt om bedrijven die innovatiecycli kunnen verkorten en tegelijkertijd met andere technologiebedrijven kunnen samenwerken om complete oplossingen te leveren.

Die korte innovatiecyclus is al zichtbaar in de productontwikkeling. Ervaringen met systemen die operationeel worden ingezet in onder meer Oekraïne, de EU en de Golfregio worden teruggekoppeld naar de ontwikkelteams. Zo werd het bereik van de IRIS-radar via een nieuwe Long-Range Mode uitgebreid van vijf naar twaalf kilometer. Daarnaast ontwikkelde Robin Radar een maritieme toepassing waarmee het systeem vanaf grotere schepen kan opereren.

Met de extra engineering- en testcapaciteit in Delft wil het bedrijf dergelijke verbeteringen sneller naar inzetbare producten vertalen.

Opschaling Nederlandse defensie-industrie

De groei van Robin Radar illustreert tegelijkertijd de opschalingsopgave waar een groter deel van de Nederlandse en Europese defensie-industrie voor staat. Niet alleen nieuwe technologie ontwikkelen, maar die technologie ook snel industrialiseren en in grotere aantallen kunnen produceren, wordt steeds belangrijker.

Robin Radar positioneert de nieuwe vestiging daarom ook als investering in Europese technologische soevereiniteit. Europese NAVO-landen zoeken naar regionale leveranciers die kritieke defensietechnologie kunnen ontwikkelen, produceren en gedurende de levensduur kunnen blijven verbeteren.

De Delftse locatie moet bovendien de toeleverketen rond Robin Radar versterken. Voor de verdere opschaling van de serieproductie werkt het bedrijf samen met productiepartners. De nabijheid van de TU Delft moet tegelijkertijd de toegang tot technisch talent ondersteunen.

Robin Radar breidde onlangs ook zijn activiteiten in de Verenigde Staten uit met een grotere operationele vestiging in Noord-Virginia.

Meer ruimte voor service

Niet alleen ontwikkeling en productie groeien. De capaciteit voor customer support en service is in Delft verviervoudigd. Dat wordt belangrijker naarmate de installed base van radarsystemen verder toeneemt.

Robin Radar verwacht eind dit jaar meer dan 300 mensen in dienst te hebben. De nieuwe locatie biedt volgens het bedrijf voldoende ruimte om daarna verder te groeien.

Met de uitbreiding zet Robin Radar daarmee een volgende stap van Nederlandse radartechnologiespecialist naar een industriële speler die zijn technologie op grotere internationale schaal moet kunnen produceren, leveren én doorontwikkelen.