Robert van Dorst is benoemd tot managing director van CSi palletising. Hij brengt ruim 25 jaar leidinggevende ervaring in de maakindustrie mee, onder meer op het gebied van internationale machinebouw, packaging, automatisering en hightech engineering.

CSi palletising telt circa 450 medewerkers en heeft vestigingen in Nederland, de Verenigde Staten, Mexico, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Roemenië. Het bedrijf is gespecialiseerd in geautomatiseerde complete palletiseeroplossingen en maakt deel uit van de Britse Mpac Group.

Met de komst van Van Dorst wil CSi de verdere groei en strategische ontwikkeling van het bedrijf ondersteunen. Zijn ruime ervaring in internationale technische en industriële omgevingen sluit daarbij aan.

‘Ik ben erg enthousiast om mij aan te sluiten bij Mpac Group en het team van CSi. Ik kijk ernaar uit om sterke verbindingen binnen de organisatie op te bouwen en bij te dragen aan de volgende fase van groei en succes’, aldus Van Dorst.

Ook Adam Holland, CEO van Mpac Group, verwelkomt Van Dorst en verwacht dat zijn ervaring, energie en visie een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de verdere ontwikkeling van CSi palletising.