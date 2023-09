Ook was er vuurwerk aan het begin van de ceremonie, toen politicus Diederik Samsom de zaal meteen op scherp zette met een verwijzing naar een interview in de Telegraaf door bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits. Samsom: “Volgens de collegevoorzitter gaat de energietransitie te snel. Hij voorspelde dat ik het niet met hem eens zou zijn en dat doe ik ook.”

Robert-Jan Smits reageerde: “Als Samsom het interview met meer zorg had gelezen, had hij gezien dat ik geen voorstander ben van vertragen. Ik zeg wel dat eerst de infrastructuur voor de transitie op orde moet zijn. Ik wil dat politici eerlijk zijn over de gevolgen van een snelle energietransitie. Ik wil de overgang zo snel mogelijk, maar niet als ik in een Chinese auto moet rijden.”

Technicologische en sociale transitie

Volgens Samsom kunnen we ons niet langer de luxe veroorloven om te vertragen en hoeven we dat ook niet te doen. “We kunnen de transitie versnellen, dankzij deze universiteit”, zei hij. De politicus kwam met een oproep: “Reik uit naar je partners in de sociale wetenschappen. De combinatie van technologische revolutie en sociale revolutie kan dit probleem oplossen. De kwestie van snelle verandering die moet plaatsvinden in een samenleving die niet zo snel wil veranderen.”

Subsidies

Marieke Blom, econoom bij ING Groep, vertelde de zaal dat technologie veel kan, maar dat we er met technologie alleen niet komen. “Technologie heeft overheidssubsidies nodig om innovaties op gang te kunnen brengen. Deze subsidies moeten breed, genereus en gemakkelijk te gebruiken zijn, zelfs als ze economisch inefficiënt zijn. We kunnen het niet aan de markten overlaten.”

Volgens haar kan en moet Nederland de energietransitie omarmen. “Help me het vertrouwen in de samenleving te verspreiden. Tegen jullie, als ingenieurs van de toekomst, wil ik zeggen: mijn vertrouwen in deze transitie betekent ook dat ik jullie vertrouw om deze energie-efficiënte technologieën te ontwikkelen. Dus ga daar alsjeblieft zo snel mogelijk mee aan de slag!”

Versnipperde politiek

ASML-topman Peter Wennink bekeek de kwestie vanuit een ander perspectief. Hij ziet een versnipperde politiek. “Ten opzichte van onze concurrenten zijn we in het nadeel. We lopen het risico achterop te raken omdat er geen duidelijke visie is, geen langetermijnfocus. En dat geldt niet alleen voor de overheid. Het bedrijfsleven en de academische wereld zijn ook verantwoordelijk voor een eerlijke samenleving, ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”

Rector Silvia Lenaerts noemde in haar toespraak belangrijke academische waarden, waaronder autonomie, zorgzaamheid, collegialiteit en inclusiviteit. “Let’s do it!”, waren de woorden waarmee ze het nieuwe academiejaar officieel inluidde. Bron TUE