Robert-Jan Smits heeft na zes jaar als voorzitter van het College van Bestuur op een bijzondere manier afscheid genomen van de TU Eindhoven. Tijdens de afscheidsceremonie in de Blauwe Zaal werd Smits door burgemeester Jeroen Dijsselbloem benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ook kreeg de vertrekkend voorzitter de erepenning van de TU/e, uit handen van Peter Wennink, de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Deze koninklijk onderscheiding werd Smits toegekend als blijk van waardering voor zijn indrukwekkende carrière en zijn waardevolle bijdrage aan wetenschap, innovatie en het hoger onderwijs, zowel in Nederland als op Europees niveau.

Miljarden naar Eindhoven

De burgemeester roemde Smits voor zijn grote aandeel aan de totstandkoming van de Brainport-deal en Beethoven-deal, waarbij miljarden aan publieke investeringen mede dankzij de vasthoudendheid van onze ex-bestuursvoorzitter hun weg vonden naar Eindhoven en de omliggende regio. Ook lichtte Dijsselbloem zijn verdiensten voor het Nationaal Groeifonds toe.

“Je hebt mij en jouw opvolgers veel gegeven om op voort te bouwen. We hopen in Brainport dat we in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van je waardevolle adviezen, wijsheid en netwerk”, aldus de burgemeester voordat hij de koninklijke onderscheiding op speldde.

Daarnaast kreeg Smits uit handen van de voorzitter van de Raad van Toezicht, Peter Wennink, de TU/e-erepenning. Die wordt uitgereikt aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de TU Eindhoven. Wennink sprak in het Engels over de 3 P’s die Smits karakteriseren; perseverance, patience en passion.

Wennink: “Doorzettingsvermogen, geduld – of beter gezegd, het ontbreken daarvan – en passie. Deze erepenning is niet alleen voor de enorme bijdrage die je hebt geleverd aan deze universiteit, maar voor alles wat je hebt bereikt in je indrukwekkende carrière.”

Geweldige reis

Smits zelf noemde het een ‘geweldige reis’. “Ik heb ontzettend veel geleerd en fantastische mensen ontmoet, van studenten tot onderzoekers en medewerkers. Mijn dank gaat uit naar deze geweldige gemeenschap, maar er komt altijd een moment van komen en gaan. Het is een eer om de voorzittershamer door te geven aan mijn opvolger Koen, in wie ik, met zijn carrière in de industrie en bij TNO, veel vertrouwen heb. Succes Koen!”

Opvolger Koen Janssen vond het op zijn beurt een voorrecht om in de voetsporen van Smits te treden, zo liet hij de vertrekkend voorzitter weten. “Je laat grote schoenen achter om te vullen, en ik heb maar een kleine schoenmaat. Met het voorzitterschap van de TU/e draag ik een grote verantwoordelijkheid. Ik beschouw het dan ook als mijn belangrijkste taak als CvB-lid om de beste omstandigheden te creëren waarin studenten, onderzoekers en medewerkers kunnen excelleren, zodat we maximaal kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. Ik begin mijn reis op de stevige basis die jij hebt achtergelaten.”

Pragmatisch en gefocust

Tijdens de afscheidsceremonie van Smits waren er lezingen van onderzoekers Aida Todri-Sanial, Carlo van de Weijer en Maarten Steinbuch. Onder toeziend oog van familieleden, vrienden en zijn nationale en internationale netwerk sprak rector Silvia Lenaerts over de eerste ontmoeting met Smits. Hij deed haar al snel denken aan keizer Augustus, de eerste keizer van het Romeinse Rijk.

Lenaerts: “Keizer Augustus werd beschreven als pragmatisch, gefocust en vooruitstrevend. Robert-Jan deelt deze eigenschappen, maar voegt zijn eigen persoonlijke touch toe: een talent om mensen samen te brengen met zijn energie, humor en directheid. Of hij nu met studenten, medewerkers of externe partners spreekt, hij weet anderen te inspireren om hun hoge ambities na te streven.”

Afscheidsinterview

In een afscheidsinterview vorige maand keek Smits trots terug op zijn zes jaar als voorzitter. Hoogtepunten zijn voor hem onder meer de intensievere samenwerking met de Brainport hightechindustrie, de internationale positie van de TU Eindhoven die onder zijn leiding een boost heeft gekregen, het Irène Curie-programma, de ontwikkeling van Challenge-Based Learning en de oprichting van de instituten EIRES, EAISI en EHCI.

Smits: “Ik hoop dat ik iedereen een beetje verder heb kunnen brengen in de afgelopen zes jaar. En zou onze gemeenschap willen meegeven op de ingeslagen weg door te gaan, en goed voor elkaar te zorgen zodat we een hechte community blijven.”