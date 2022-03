Ex-sector banker industrie van de ING Rick Denekamp is een strategisch partnership aangegaan met Marco Hulsewe van TeamOn Corporate Finance, voor ondernemers in de maakindustrie, om internationalisatie beter bereikbaar te maken voor ondernemers. ‘Het is niet eenvoudig om als onderneming goed begeleid te worden bij de implementatie van haar internationale buy-and-build strategie. Het internationale landschap is de afgelopen jaren sterk veranderd. TeamOn ziet een herschikking in de supply chain waarbij de traditionele lageloonlanden opnieuw tegen het licht zullen worden gehouden. Wij helpen de supply chain opnieuw in te richten m.b.v. ons internationale netwerk en ervaring met het begeleiden van investeringen en overnames en het zoeken naar strategische partners in m.n. Spanje en Portugal (Iberia). Juist het opzetten van een nieuwe supply chain via de alternatieve ‘Iberia’ route kan een mitigerend effect hebben op de steeds groter wordende risico’s van het zakendoen met Azië en Oost-Europa vanwege de dynamiek in de geo-politieke verhoudingen tussen Oost en West. Zekerstellen van de supply chain wordt van cruciaal belang de komende jaren voor bedrijven.’

Denekamp is een ex-zakenbankier die begin 2021 een onafhankelijk strategisch financieel adviesbureau heeft opgericht, RD+P gevestigd in Zeist, met als missie de Nederlandse maakindustrie te helpen met hun waarderings-, investerings- en financieringsvraagstukken. Door het strategische partnership met teamOn wordt de dienstverlening uitgebreid met een internationale dimensie voor onze klanten.

Rick Denekamp heeft een track-record in financial services en strategisch management, en met meer dan 200 (internationale) transacties op zijn naam weet Rick hoe je een bedrijf moet waarderen, (ver)kopen en financieren. Naast zijn Master in Strategic Management (MSc) aan de Rotterdam School of Management heeft hij een Master in International Finance behaald aan de universiteit ESADE in Barcelona.

TeamOn Corporate Finance is opgericht in 2009 in Barcelona en heeft inmiddels vele internationale overnametrajecten begeleid binnen Europa en Zuid-Amerika. Met haar netwerk van M&A adviseurs in heel Europa, Amerika en Afrika kan kennis en ervaring waar nodig gealloceerd worden om onze klanten te voorzien van de juiste begeleiding, marktkennis en advies.