Revyve gebruikt natuurlijke micro-organismen om dierproefvrije voedselingrediënten te produceren en heeft een eigen, mild en schaalbaar proces ontwikkeld om unieke ingrediënten uit microbiële biomassa, zoals biergist, te winnen.

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterken wij de regionale economie. Dit doen we door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland. Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar. We zijn actief in de topsectoren Food, Energy, Health, Tech en Circular Economy. Een optimale balans tussen maatschappelijk en economische rendement is voor ons van groot belang. We laten ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren om hun groei te versnellen. Zo zorgen we voor de duurzame groei van de regionale economie. Daarnaast scheppen we gunstige voorwaarden voor het oplossen van mondiale, maatschappelijke vraagstukken. We bieden ondernemers geld en resources voor het creëren van maatschappelijk rendement. Met focus op duurzaamheid, smart industry en concepten voor een gezond leven.

Perspectieffonds Gelderland (PFG) focust zich op het investeren in het versnellen en versterken van de innovatiekracht van ondernemingen die zich bezighouden met grote maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat.

Cosun Protein – onderdeel van Royal Cosun – zet zich in om de ontwikkeling en productie van een nieuwe plantaardige voeding mogelijk te maken. Cosun Protein maakt neutraal-smakende, goed oplosbare plantaardige eiwitten op basis van veldbonen (Tendra®), geschikt voor een breed scala aan toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankensector.

Royal Cosun is een internationale en toonaangevende agrarische coöperatie met 8.400 leden-akkerbouwers. Wij zetten de potentie van planten om naar bruikbare oplossingen voor iedere dag. Zoals plantaardige voedingsmiddelen en -ingrediënten voor mens en dier en groene, biobased non-food toepassingen en duurzame energie. De businessgroepen Aviko, Cosun Beet Company, Duynie Group, Sensus en SVZ zijn samen met business units Cosun Protein en Cosun Biobased Experts onderdeel van Cosun. In 2023 werken onze 4.500 medewerkers aan de ontwikkeling en productie van plant-based oplossingen, waarmee in 2022 gezamenlijk een jaaromzet van ruim 3 miljard euro werd gerealiseerd.