Het Amsterdamse energiebedrijf Return heeft een financiering van €835 miljoen afgesloten bij Deutsche Bank en Rabobank om zijn batterijopslagcapaciteit in Duitsland fors uit te breiden. Met een nieuwe financieringsconstructie kan het bedrijf meerdere batterijprojecten onder één overeenkomst financieren. Vanaf 2027 wil Return jaarlijks minimaal 1 gigawatt aan opslagvermogen installeren.

De financiering omvat in eerste instantie drie batterijprojecten in Duitsland, met een gezamenlijk vermogen van 117 megawatt. Deze installaties zijn al in aanbouw. In de loop van 2027 moeten meer projecten aan de financieringsstructuur worden toegevoegd. Return rekent op jaarlijkse investeringen van €750 miljoen tot €1,2 miljard, afhankelijk van de marktomstandigheden.

De uitbreiding speelt in op de groeiende behoefte aan flexibiliteit op het Duitse elektriciteitsnet. Door de sterke toename van wind- en zonne-energie ontstaan grotere schommelingen tussen elektriciteitsproductie en verbruik. Grootschalige batterijsystemen kunnen overschotten tijdelijk opslaan en elektriciteit terugleveren wanneer de vraag stijgt.

Nieuwe financieringsconstructie

Bijzonder aan de overeenkomst is dat Return niet langer voor ieder batterijproject afzonderlijk een financiering hoeft te regelen. Deutsche Bank en Rabobank ondersteunen een portefeuilleconstructie waarmee meerdere installaties onder één financieringskader vallen. Nieuwe projecten kunnen worden toegevoegd zodra ze aan de voorwaarden voldoen.

Return koppelt deze fysieke opslagcapaciteit aan zijn Virtual Flexibility Portfolio (VFP). Dit digitale platform bundelt de capaciteit van verschillende batterijinstallaties tot één virtuele portefeuille. Energiebedrijven kunnen daardoor via één interface flexibel opslagvermogen afnemen, zonder zelf batterijsystemen te hoeven ontwikkelen of exploiteren.

Het bedrijf paste eerder een vergelijkbare financieringsaanpak toe in Nederland, onder meer bij het Sirius-batterijproject. De Duitse constructie combineert de financiering van fysieke installaties met de commerciële exploitatie van virtuele flexibiliteitsdiensten.

Groeiende vraag vanuit energiebedrijven

Return heeft inmiddels verschillende langjarige commerciële overeenkomsten gesloten. ENGIE breidde zijn samenwerking in Duitsland onlangs uit naar 400 megawatt aan gecontracteerde batterijflexibiliteit. Met Centrica Energy werd een afzonderlijke overeenkomst voor 100 megawatt gesloten. In andere Europese markten werkt Return onder meer samen met Vattenfall, Essent en Eneco.

Volgens CFO Daniel Witvoet is niet alleen uitbreiding van de batterijcapaciteit noodzakelijk, maar moet ook de financiering kunnen meegroeien. De nieuwe constructie moet het mogelijk maken sneller projecten te realiseren en in te spelen op de toenemende vraag van energiebedrijven.

Voor de Europese energiesector illustreert de investering hoe grootschalige batterijopslag zich ontwikkelt van afzonderlijke infrastructuurprojecten tot geïntegreerde energiesystemen. Daarbij worden fysieke opslagcapaciteit, digitale aansturing en financiële schaalbaarheid steeds nauwer met elkaar verbonden.