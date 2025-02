In de wereld van de machinebouwer wordt een machine afgevoerd als die het einde van zijn economische levensduur heeft bereikt. Tijd om een nieuwe te kopen. Solutions on Silicon denkt daar heel anders over. Twintig jaar geleden startte Peter Sakko samen met zijn toenmalige compagnon dit bedrijf waarin hij – kort gezegd – oude machines uit de halfgeleiderindustrie inkoopt, deze volledig reviseert en weer op de markt zet.

De machines zijn bijna altijd direct afkomstig van eindgebruikers. Soms omdat de economische levensduur is bereikt, maar veel vaker omdat hún klanten bijvoorbeeld een nieuw product hebben ontwikkeld waarvoor een nieuw type chip nodig is. En dus een nieuwe machine. Sakko: ‘We verhandelen ook veel machines voor onze klanten als makelaar en ruilen daarnaast afgedankte systemen om met machines die we net hebben gereviseerd.’

Bij een volledige revisie worden de oude machines tot op het frame gestript, gereinigd en weer opnieuw opgebouwd. Met gereviseerde onderdelen, nieuwe reservedelen of delen die het bedrijf zelf produceert. De besturing wordt vaak geüpdatet maar soms ook in eigen huis ontwikkeld en gebouwd; bijvoorbeeld wanneer de originele besturing niet meer leverbaar is of de klant specifieke wensen heeft.

Sakko: ‘Het reviseren en vervangen van onderdelen is niet eenvoudig. OEM’s timmeren zowel software als hardware dicht om te voorkomen dat onafhankelijke bedrijven aan deze machines kunnen werken. Dat betekent dat we alles zelf hebben moeten uitzoeken, waarbij we meer dan eens reverse engineering hebben toegepast. Ook wisselen we vaak kennis uit met gelijksoortige bedrijven die tegen dezelfde problemen aanlopen.’

Om te voorkomen dat alle uren worden besteed aan uitzoekwerk, beperkt Solutions on Silicon zijn assortiment tot een aantal specifieke machinemodellen. Deze zijn in de loop der jaren volledig doorgrond en kan het bedrijf in picobello staat weer op de markt terugbrengen. De benodigde CE-markering gebeurt in eigen huis en levering is inclusief hardware- en procesgarantie bij een revisie en as is bij een trade. Daarnaast zijn via de webshop ook reserveonderdelen te bestellen, waarmee klanten hun bestaande machine langer in bedrijf kunnen houden. Deze onderdelen zijn vaak weer afkomstig van bestaande klanten die ze ‘over’ hebben of uit machines die niet meer economisch rendabel zijn om weer op te bouwen.

Sakko besluit: ‘Aan de ene kant kan ik het de OEM’er niet kwalijk nemen dat hij niet wil samenwerken. Je verdient uiteindelijk immers meer aan een nieuwe dan aan een gebruikte machine. Aan de andere kant denk ik dat ze juist blij moeten zijn met bedrijven als het onze; uiteindelijk wordt hun installed base groter zonder dat ze er ook maar enige inspanning voor hoeven te leveren en kunnen ze ook verdienen op de reserveonderdelen of gebruiksmaterialen. En de markt ís er. Veel mensen realiseren zich niet dat de meeste machines in fabrieken zomaar 20 jaar en ouder zijn en nog steeds worden ingezet om geavanceerde chips te produceren. Daarmee is de halfgeleiderindustrie misschien wel een van de meest duurzame industrieën die er bestaan; revisie en circulariteit passen daar dus prima bij.’