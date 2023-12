Verpakkingspecialist Meilink gaat dit jaar nog eens 2 miljoen euro investeren in zijn Re-use Center. Dit vanwege de snelle groei van de retourstroom van kostbare materialen en tools die nodig zijn voor de veilige en schone verzending van (modules van) de chipmachines van ASML naar de klant. De bedoeling is het centrum ook te gaan inzetten voor andere hightech oem’ers die ESG-compliant willen werken.

Retourmanagement voor ASML én andere hightech oem’ers

In 2021 heeft Meilink in zijn locatie Schijndel het Re-use Center in gebruik genomen. Een forse hal met een 60 vierkante meter Grade 4-cleanroom, speciaal voor de verwerking van stromen klantspecifieke kisten, pallets, transportkarretjes en allerhande doppen, bouten en moeren. Stromen naar en retour van ASML en diens toeleveranciers en klanten. Daarbij gaat het jaarlijks om zo’n 10.000 grote transport assies en vele tienduizenden kleine tools en bevestigingsmaterialen, verdeeld over meer dan 500 unieke producten en met een waarde van vele miljoenen euro’s, schetst manager sales & marketing Tim Ummels. Los van alle personeelskosten vergde het center een investering van 2 miljoen euro. ‘En dit jaar gaan we nog eens 2 miljoen euro extra investeren. Want de retourstroom van verpakkingsmaterialen groeit snel en aan de afhandeling worden steeds hoger eisen gesteld.’

Opwaardering cleanroom

Dat heeft verschillende oorzaken, legt Ummels uit. ‘De vraag naar ASML-machines groeit. Tegelijk neemt de omvang van die machines toe. Voor het transport van één high-NA EUV zijn drie Boeings 747 nodig. En de equipment en de modules waaruit ze zijn opgebouwd, zijn steeds complexer en daardoor gevoeliger voor verontreiniging.’ Een flink deel van de investering van 2 miljoen wordt dan ook gestoken in forse uitbreiding en opwaardering van de cleanroom. Nu is die 60 vierkante meter op Grade 4-niveau, straks beslaat die meer dan 500 vierkante meter, op Grade 2-niveau.

‘Ook de stroom van de leveranciers komt steeds beter terug, vooral die van de Nederlandse suppliers’

De retourstromen worden ook groter door de toenemende bewustwording. ‘Voor een belangrijk deel afgedwongen’, weet Ummels, ‘door de steeds strengere regelgeving. In de EU geldt de Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste. Die legt op om verpakkingsmaterialen terug te halen, anders betaal je een heffing. Maar ook in China en Taiwan gelden dergelijke richtlijnen. Die landen wilden niet langer blijven zitten met grote aantallen klantspecifieke kisten en pallets die ze alleen maar konden storten of verbranden.’

Recylestromen nemen juist af

De retourstromen nemen dus toe. Deels bestaan die uit recyclestromen, maar die nemen juist af, maakt Ummels duidelijk. In het Re-use Center worden al de rvs- en titanium-dopjes, bouten en moertjes na terugkomst gecontroleerd op beschadigingen. Zijn ze in orde, dan worden ze opnieuw schoon verpakt in door Meilink zelf op maat van de klant gemaakte zakken van speciale, niet-uitgassende folie alvorens geretourneerd te worden naar ASML of een van de suppliers. Maar zijn ze niet in orde, dan worden ze gerecycled.

Dat die laatste stroom kleiner wordt, heeft ook meerdere oorzaken. Zo stuurt Meilink voor het retourneren van de parts speciale, zelf ontworpen kunststof bakken mee, compleet met instructie. Daarin kunnen ze goed gescheiden van elkaar en stabiel worden opgeborgen. ‘Ook houden we in ons ERP-systeem van Isah Business Software nauwkeurig bij wat de kwaliteit is van de retourstroom, gekoppeld aan het ASML-installatieteam dat daar bij de klant mee bezig is geweest. Die data geven we als feedback terug aan ASML die daarmee hun mensen trainen. Ook de stroom van de leveranciers komt steeds beter terug, vooral die van de Nederlandse suppliers. Het helpt zeker dat ASML in een positie is om het zorgvuldig omgaan met verpakkingsmaterialen af te dwingen, zelfs bij klanten, denk ik.’

Uitbreidende olievlek

De investeringen doet Meilink dus niet alleen voor ASML, maar ook voor een steeds groter aantal toeleveranciers van het Veldhovense bedrijf. ‘Dat breidt zich uit als een olievlek. We hebben inmiddels klanten in onder meer Zwitserland, Oostenrijk en de VS. Niet alleen voor verzendingen voor ASML, maar ook voor andere oem’ers die zeer complexe apparaten bouwen. Met die oem’ers zelf zijn we ook in gesprek om voor hen aan de slag te gaan, waaronder een grote fabrikant van analyseapparatuur. Zo kunnen we de retourstromen laten groeien waardoor de kosten relatief dalen. Een losse kist terughalen kan niet uit. Ja, dat kan wel snel anders worden als door de steeds strengere EU-regelgeving steeds hogere heffingen moeten worden betaald als je niet retour stuurt’, verwacht Ummels.

Eigen footprint verkleinen

Die EU-regelgeving – waaronder de Corporate Sustainability Reporting Directive – noopt Meilink intussen ook aan de slag te gaan met het administreren en reduceren van de eigen ecologische footprint. ‘We houden bijvoorbeeld bij hoeveel hout we verbruiken en rekenen dat om naar kilo’s CO 2 . Daarvoor baseren we ons op de data die we van onze houtleveranciers krijgen, uitsluitend Europese partijen die op een gecontroleerde wijze aan bosbouw doen. Hetzelfde geldt voor het staal dat onder meer wordt verwerkt in de transportkarretjes die we meesturen en voor de folie waarin we in de cleanroom het kleinere spul verpakken. Ook de CO 2 -footprint van onze eigen mobiliteit houden we bij.’

Verkleinen van de eigen footprint doet Meilink bijvoorbeeld door samen met de klant de planning van de retourstromen te optimaliseren. ‘Als je voorkomt dat kisten weken op één plek staan, heb je een kleinere pool nodig en hoef je kisten überhaupt niet te bouwen. Reduce is natuurlijk altijd beter dan reuse en recycle’, aldus Ummels refererend aan de befaamde R-ladder.