Steigers van tientallen meters hoog, inspecteurs die dagenlang handmatig metingen uitvoeren en installaties die weken stilliggen voor onderhoud. In de wereld van industriële boilerinspecties is die werkwijze nog altijd de norm. Het Gelderse RESTinspect laat zien dat het anders kan. Het jonge bedrijf uit Terborg ontwikkelde een robotisch inspectiesysteem dat met visiontechnologie en ultrasone metingen boilers sneller, veiliger en nauwkeuriger controleert.

RESTinspect is opgericht door Ruben Bruins en Erik van der Starre. Bruins werkte eerder internationaal in de non-destructive testing (NDT)-sector en leidde bij een multinational een team voor robotische inspecties. Daar zag hij hoe groot de behoefte aan innovatie in de markt is.

‘Bij grote boilers zijn bedrijven soms drie weken bezig met steigerbouw, inspectie en afbouw’, vertelt Bruins. ‘De daadwerkelijke metingen in de boiler bestaan bovendien vaak uit steekproeven op enkele punten. Met ons systeem kunnen wij in enkele dagen het volledige oppervlak van de boiler digitaal inzichtelijk maken.’

De oplossing van RESTinspect bestaat uit een robot die zich met magneetwielen langs boilerwanden beweegt. Tijdens de inspectie meten ultrasone sensoren continu de wanddikte van de buizen. De verzamelde data worden real-time verwerkt in een digitaal platform, waar operators direct kunnen zien waar slijtage, corrosie of afwijkingen optreden.

Gerichter onderhoud

Volgens Bruins biedt dat belangrijke voordelen voor predictive maintenance. ‘Nu worden complete bundels buizen preventief vervangen, terwijl misschien maar een klein deel echt kritisch is. Met nauwkeurige data kun je veel gerichter onderhoud uitvoeren en daardoor ook kosten besparen.’

Veiligheid speelt eveneens een belangrijke rol. Inspecties vinden vaak plaats in complexe en risicovolle omgevingen, soms op tientallen meters hoogte. ‘Wij proberen dit werk zoveel mogelijk te vervangen door robotica. Alles wat we ontwikkelen, van de robotica tot de software en het klantportaal, bouwen we bovendien zelf’, aldus Bruins.

Testlocaties gezocht

Hoewel de technologie van RESTinspect internationaal al volop in de belangstelling staat — onder meer uit Engeland, Turkije, Zweden en Zuid-Korea — blijkt de Nederlandse markt nog relatief behoudend. ‘Veel partijen werken al decennia op dezelfde manier. Ik hoor vaak: het gaat toch goed zo? Maar ondertussen liggen installaties regelmatig wekenlang stil voor onderhoud of door defecten die je met betere monitoring mogelijk eerder had kunnen signaleren. We geloven dat deze markt klaar is voor een volgende stap.’

RESTinspect zoekt daarom actief naar pilotprojecten en testlocaties in Nederland. ‘Onze ambitie is helder: wij willen inspecties sneller, veiliger en datagedreven maken en de Nederlandse markt laten zien dat wij hiervoor een passende oplossing hebben.’