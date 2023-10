Vijf jaar na de start van Mitutoyo Nederland werd het Research Center Europe (RCE) opgezet. 35 jaar later speelt het RCE een belangrijke rol in de conceptontwikkeling van geavanceerde meetapparatuur voor diverse Europese en Nederlandse hightech bedrijven. Lucas Redlarski, general manager van het RCE, vertelt over de slimme manier waarop het Japanse moederbedrijf erin is geslaagd om de cultuurverschillen tussen de verschillende werelddelen in te zetten voor een meer dan succesvolle bedrijfsvoering.

Research Center Europe Mitutoyo bestaat 35 jaar

Mitutoyo Japan werd negentig jaar geleden opgericht en heeft zich sindsdien ontwikkeld als wereldspeler binnen de meettechnologie. Vijftig jaar later volgde Mitutoyo Europa in het Duitse Neuss, waarna ook een eigen vestiging in Nederland werd opgezet die later ging samenwerken met België onder de naam Mitutoyo Benelux. Dit onderdeel beschikt nu over een sales- en servicelocatie in Veenendaal en het M3 Solution Center in Melsele, van waaruit een groot scala aan producten wordt geleverd. Dit aanbod loopt uiteen van micrometers, schuifmaten en meetklokken tot hardheidstesters, visionmeetsystemen en 3D-coördinatenmeetmachines (CMM’s).

Nóg nauwkeuriger

Het Japanse bedrijf heeft zich gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling, bedoeld voor de meest nauwkeurige meetapparatuur voor hoofdzakelijk de hightech industrie. Denk hierbij aan de productie van optische en medische instrumenten. En ook aan apparatuur voor de halfgeleiderindustrie en lucht- en ruimtevaart. ‘Alle meettaken waar nauwkeurig en ‘klein’ een rol spelen, hebben de aandacht van Mitutoyo’, weet Lucas Redlarski. ‘Om de juiste producten voor alle landen in de wereld te kunnen ontwikkelen, heeft ons bedrijf naast het Japanse onderzoekscentrum ook een centrum in de Verenigde Staten en Europa. Voor het Europese onderzoekscentrum is gekozen voor Best, in de directe nabijheid van de High Tech Campus Eindhoven. Dicht bij bedrijven als ASML, en bewust ‘losgemaakt’ van de CMM-productie in Veenendaal.’

Streven naar precisie

Het RCE bestaat dit jaar 35 jaar en is in die tijd uitgegroeid tot een centrum waar nauwkeurige kalibratiemethoden voor CMM’s, stappeneindmaten en andere Mitutoyo-instrumenten en -normen worden ontwikkeld. Ook vinden er nieuwe productontwerpen en -verbeteringen plaats, in samenwerking met interne en externe partners. Redlarski: ‘Voorbeelden van enkele toepassingen zijn het softwarecorrectiesysteem voor CMM’s, de kalibratie- en prestatieverificatiesystemen voor CMM’s en een zeer nauwkeurige set-up voor kalibratie. Hiervan zijn er wereldwijd vijf geïnstalleerd.’

Welke drempel met Japan?

Redlarski zwaait inmiddels ruim tien jaar de scepter in het RCE en kent als geen ander de meerwaarde van een Europees onderzoekscentrum voor een wereldwijd opererend Japans moederbedrijf. ‘De verschillen tussen de Europese en Japanse cultuur zijn bekend, en worden over het algemeen beschouwd als drempel om samen te werken met Japanse bedrijven. Mitutoyo heeft de verschillen echter omarmd als uitgelezen kans om sterktes te koppelen. En zo te komen tot de hightech meetinstrumenten en -oplossingen waaruit ons programma momenteel is opgebouwd.’

Klein maar onacceptabel foutje

Om zijn woorden te verduidelijken komt Redlarski met meerdere voorbeelden. ‘Je hebt in eerste instantie een verschil qua tijd die wordt genomen om te ontwikkelen. Wanneer je in Europa een meetinstrument wilt testen dat in tienduizend stapjes kan meten, dan neem je een significant aantal steekproeven en bepaal je op basis van statistieken of het instrument voldoende betrouwbaar is of niet. In Japan biedt dit onvoldoende zekerheid en is er geen andere oplossing dan een mens handmatig die tienduizend stapjes te laten maken en te controleren of het óveral klopt. Ik noem dit specifieke voorbeeld omdat tijdens een dergelijke test ooit één foutje in de software werd gevonden dat bij een van die stapjes tot een verkeerd meetresultaat leidde. In Nederland noemen we dit verwaarloosbaar, in Japan onacceptabel.’

Vandaar dat Mitutoyo zelf kan claimen dat de eigen meetinstrumenten feitelijk te beschouwen zijn als 100 procent betrouwbaar. Redlarski: ‘Alles is gecontroleerd en elk scenario waarin mogelijk fouten kunnen optreden wordt tot in detail uitgeplozen en opgelost.’ De grootste angst daar is dat een instrument faalt en daardoor de productie van de klant stil komt te liggen.

Kritiek? Noem het meedenken

De waarde van het RCE voor Japan ligt weer in de open innovatiecultuur. ‘In Japan wordt binnen de eigen muren ontwikkeld’, weet Redlarski. ‘Op basis van eigen kennis en mogelijkheden werken specialisten producten uit tot deze ‘perfect’ zijn. Daarna worden ze pas geïntroduceerd. Het grootste gevaar daarbij is dat zij een wens of eis van de eindgebruiker over het hoofd hebben gezien waardoor het product weliswaar perfect werkt, maar toch niet voldoet. In Europa – en zeker in Nederland – is de innovatiecultuur open. Het kenniscentrum werkt samen met klanten en onderzoeksinstituten aan een oplossing voor een specifiek vraagstuk.’

‘Het is voor Japanse bedrijven moeilijk te accepteren dat iemand anders met een goed idee komt’

Prototypes worden gebouwd om te testen en van te leren. ‘Niemand kijkt er vreemd van op wanneer deze prototypes nog allerlei onvolkomenheden hebben die moeten worden opgelost. Daar is een prototype immers voor’, zegt Redlarski. ‘Ongeacht de positie van mensen in de organisatie wordt er in Europa teruggekoppeld over prestaties en verbeteringen. Dat is geen kritiek; dat is meedenken en wordt vooral gewaardeerd.’

Zie een concept maar over te dragen

Het is deze open cultuur die Japan slim inzet om in relatief korte tijd tot nieuwe concepten te komen die voldoen aan de wensen van de eindklant. Met de nadruk op ‘concept’, aangezien de verfijning, detaillering en perfectionering in Japan plaatsvinden. En dat binnen een omgeving waar alleen 100 procent betrouwbaarheid acceptabel is en niemand gek opkijkt van testcycli die schijnbaar eindeloos duren.

Het overbrengen van een concept naar Japan is overigens een uitdaging apart. Redlarski: ‘Het is voor Japanse bedrijven moeilijk te accepteren dat iemand anders met een goed idee komt. Daarom moet je ook veel tijd investeren in het opbouwen van een goede relatie. In Japan draait het om de lange termijn, ook waar het de productontwikkeling betreft. Dat betekent een langere time-to-market, maar uiteindelijk ook producten van een ongekende kwaliteit waarvan iedereen profiteert.’

Sneller toe naar een ontwerp

Het wederzijdse vertrouwen met Japan is inmiddels ver opgebouwd en het RCE draait goed met een vast team. Verloop is er nauwelijks en van een personeelstekort is geen sprake. Voor de toekomst mikt Redlarski op een verdere uitbouw van relatie en vertrouwen, zodat concepten sneller zijn over te dragen en eerder leiden tot een goedgekeurd ontwerp. Daarbij richt het RCE zich op diverse sectoren.

‘We werken dagelijks aan concrete vraagstukken van bedrijven, maar uiteraard ook aan instrumentatie waarvan we verwachten dat deze in de toekomst nodig zijn. Bedoeld voor de productie van onder meer sensoren, elektronica, beeldschermen, batterijen, elektrisch vervoer en optica. En dat alles met een focus op de praktische toepassing, en mét elkaar.’