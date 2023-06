Het tankpistool en de slang komen toevallig van Duitse leveranciers. Maar ruim 60 procent van de waarde van inkoop die Resato uit Assen doet voor de waterstof refuelling stations die het op de markt brengt, is afkomstig van Nederlandse leveranciers, waaronder Van Halteren Technologies die de compressortechnologie levert en Suplacon die de ‘sexy’ behuizing maakt. De toegevoegde waarde van het Drentse Resato zit, naast het assemblage- en testwerk, in de ontwikkeling.

Onderscheidend daarin is wat Francois Hemmerlin betreft de MC Formula-technologie die nauwkeurig en volautomatisch de hoeveelheid waterstof uitrekent die kan worden getankt. Is de druk in de tank van het tankstation lager dan van het voertuig, dan wordt die met compressoren eerst op een hogere druk gebracht, schetst de sales director Europe van Resato. De tankende klant merkt daar niets van. Die wordt via een groot beeldscherm zo gericht mogelijk door de stappen geleid die hij moet nemen om zijn wagen vol te gooien. ‘Stel dat zijn tank nog voor 90 procent gevuld is, dan is het technisch niet mogelijk om te tanken. Dan weigert de pomp niet simpelweg, maar legt het uit.’

Resato mag over klandizie niet klagen, aldus Hemmerlin, net uit een drie uur durend gesprek komt met een potentiële klant, een Franse exploitant van diverse tankstations. ‘Ons orderboek raakt steeds voller.’ Tot nog toe komt die klandizie vooral uit het buitenland: Duitsland, Frankrijk en ook Spanje. Maar recent heeft Resato in Den Haag een tankpunt mogen bouwen met een capaciteit die 15 procent is van de plusminus honderd tankstations die inmiddels in Duitsland staan opgesteld. De grote Haagse klant is taxibedrijf Noot. ‘Wil je een waterstoftankstation rendabel kunnen maken, dan ben je afhankelijk van die taxi-, transport- of busondernemingen met tientallen voertuigen die op waterstof lopen.’

Want het aantal personenauto’s is voorlopig nog zeer gering, erkent Hemmerlin. ‘Toyota en Hyundai hebben al waterstofauto’s en die van onder meer BMW komt eraan.’ De verkoop daarvan hangt sterk af van de kg-prijs van waterstof en die hangt vanzelfsprekend weer nauw samen met het ‘moleculenaanbod’, zo formuleert Hemmerlin het. ‘Dat aanbod is momenteel nog onvoldoende. Maar, als ik kijk naar de enorme vraag naar mensen vanuit de markt van elektrolysers, de technologie die nodig is voor het produceren van waterstof, dan zal de waterstofproductie de komende jaren zeker toenemen.’ Over mensen gesproken: ‘We hebben in de eerste drie maanden van dit jaar al twaalf mensen aangenomen’, aldus de salesdirecteur. Vanwege die snelle instroom kan hij het actuele aantal medewerkers niet exact aangeven: ‘Ergens tussen de 130 en 150.’