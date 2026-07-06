Renewi werkt samen met TNO en verschillende industriële partners aan een nieuwe recyclingmethode voor afgedankte windturbinebladen. Binnen het CIRCLE4WIN-project wordt gewerkt aan een hoogwaardige, circulaire verwerking van composietmaterialen, een van de grootste uitdagingen binnen de windenergiesector.

Het onderzoeksproject ging begin 2025 van start en loopt tot en met 2028. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet richting een industriële recyclingoplossing waarmee waardevolle grondstoffen uit windturbinebladen opnieuw kunnen worden ingezet.

Composietbladen vormen grootste uitdaging

Hoewel tegenwoordig ongeveer 90 procent van een windturbine recyclebaar is, blijven de rotorbladen een hardnekkig probleem. Ze bestaan uit sterke composietmaterialen, waaronder glas- en koolstofvezels in combinatie met kunstharsen, waardoor traditionele recycling nauwelijks mogelijk is.

Foto Renewi

De urgentie neemt bovendien snel toe. De komende jaren bereiken steeds meer windturbines in Europa het einde van hun levensduur. Tegelijkertijd scherpen overheden en opdrachtgevers de eisen aan. Zo vraagt de Europese windsector steeds vaker om hoogwaardige recycling en wordt bij aanbestedingen steeds vaker geëist dat exploitanten vooraf een duidelijke end-of-life-strategie kunnen overleggen.

Thermolyse als circulaire oplossing

Binnen CIRCLE4WIN onderzoekt Renewi hoe composietbladen op industriële schaal kunnen worden verwerkt. Daarbij richt het bedrijf zich op drie onderdelen:

het ontwikkelen van efficiënte voorbewerkingstechnieken voor afgedankte rotorbladen;

het opschalen van thermolyserecycling om vezels en andere waardevolle materialen terug te winnen;

het realiseren van toepassingen waarin deze secundaire grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt.

Thermolyse maakt het mogelijk om composietmaterialen onder gecontroleerde verhitting te scheiden, waardoor onder meer vezelmaterialen behouden blijven voor hergebruik.

Samenwerking in de keten

Volgens de projectpartners kan een circulaire oplossing alleen slagen wanneer de volledige keten samenwerkt. Fabrikanten van windturbines, exploitanten van windparken, demontagebedrijven, recyclers en afnemers van secundaire grondstoffen zijn allemaal nodig om een economisch haalbare recyclingketen op te bouwen.

Het CIRCLE4WIN-project brengt deze partijen samen om technologieontwikkeling, logistiek en toepassing van gerecyclede materialen gelijktijdig op te schalen.

Belang voor Nederlandse maakindustrie

Voor de Nederlandse maakindustrie raakt het project meerdere strategische thema’s. De vraag naar hoogwaardige recyclingtechnologie groeit sterk door de energietransitie, terwijl tegelijkertijd de beschikbaarheid van kritieke grondstoffen steeds belangrijker wordt.

Daarnaast biedt de ontwikkeling kansen voor bedrijven die actief zijn in recyclingtechnologie, composietverwerking, procesinstallaties en circulaire productontwikkeling. Wanneer hoogwaardige recycling van windturbinebladen op industriële schaal haalbaar wordt, ontstaat een nieuwe waardeketen waarin afvalstromen veranderen in herbruikbare grondstoffen.

De komende jaren richt het consortium zich op verdere validatie van de technologie, producttesten en levensduuranalyses. De eerste resultaten laten volgens Renewi zien dat een circulaire verwerking van windturbinebladen dichterbij komt en een belangrijke bijdrage kan leveren aan een duurzamere windenergiesector.