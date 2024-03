Rene van Wijk wordt met ingang van 1 januari 2025 de nieuwe Chief Executive Officer (CEO) van Sioux Technologies in Europa. Hij volgt hiermee Leon Giesen op, die diezelfde datum aftreedt als CEO. Ook Erik van Rijswijk, COO en medeoprichter van Sioux, verlaat dan zijn positie als lid van het Europese Management Board. Beiden blijven betrokken bij Sioux in de rol van Executive Advisors.

Ervaring binnen Sioux

Rene van Wijk is al meer dan vijf jaar werkzaam bij Sioux als lid van het managementteam. Hierin is hij verantwoordelijk voor de opbouw van de complete assemblagetak. Rene is een ervaren en inspirerende leider die perfect past binnen de mensgerichte bedrijfscultuur van Sioux.

Vertrouwen in de toekomst

Leon Giesen: “Ik ben erg verheugd dat we met Rene een sterke opvolger in huis hebben om Sioux de komende jaren te leiden. Hij heeft bewezen over de juiste capaciteiten te beschikken om de koers van Sioux verder uit te bouwen.”

Hans Duisters, oprichter en eigenaar, heeft alle vertrouwen in Rene zijn leiderschapskwaliteiten: “Rene zal de Sioux strategie bewaken die het bedrijf positioneert als een wereldwijde topspeler in de hightech equipment industrie.”

Rene van Wijk: “Ik ben trots en dankbaar om de nieuwe CEO van Sioux te worden. De afgelopen jaren heb ik met veel plezier de mensgerichte bedrijfscultuur mogen ervaren. Samen met het leiderschapsteam zullen we deze cultuur behouden als een essentieel onderdeel van onze strategie. Tegelijkertijd zullen we het bedrijf leiden naar de volgende fase in deze snel veranderende wereld.”

Sioux Technologies is een strategische hightech solutions partner die complexe hightechsystemen ontwikkelt, innoveert en assembleert met geavanceerde software, mathware, elektronica en mechatronica. Met meer dan 1200 medewerkers ondersteunt of vormt Sioux de R&D-afdeling van vooraanstaande hightechbedrijven. Sioux neemt hierbij graag de verantwoordelijkheid op zich: vanaf het meedenken in de conceptfase tot en met het leveren van serieproductie. Sioux wil samen met haar klanten waarde toevoegen en bouwen aan innovatieve oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan een maatschappij die slimmer, veiliger, gezonder, plezieriger en duurzamer is.