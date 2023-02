SET Ventures uit Amsterdam investeerde een jaar geleden samen met partners EnBW New Ventures, Smartworks en Hermann Hauser Investment GmbH zo’n 8,3 miljoen in start-up Easelink in het Oostenrijkse Graz. Easelink ontwikkelt het automatisch oplaadsysteem Matrix Charging waarbij een elektrische auto uitgerust wordt met een compacte, universele Matrix Charging Connector aan de onderkant. De auto wordt bovenop een oplaadplaat geparkeerd, de Matrix Charging Pad. Connector en pad maken fysiek contact en het opladen begint automatisch.

René Savelsberg, managing partner en co-founder van SET Ventures: ‘Wat de wereld nodig heeft, is elektrificatie van de mobiliteit. Het aanbod van elektrisch aangedreven auto’s groeit gestaag. Eén van de cruciale zaken daarbij is een goede oplaadinfrastructuur. In het verleden zag je een duidelijke afbakening in de mobiliteitssector tussen de autofabrikanten enerzijds en de oliemaatschappijen met hun tankstations anderzijds. Maar dat loopt steeds meer in elkaar over.’

Automobielbedrijven zien een kans om hun businessmodel op lange termijn om te vormen. Zij hebben met hun elektrische voertuigen een belangrijk device in handen om aan het energiesysteem van de toekomst te hangen. Savelsberg: ‘We gaan steeds meer apparaten rechtstreeks aan het energiesysteem koppelen. Soms hebben die energie nodig, dan weer kunnen ze juist energie leveren aan het net, of energie tijdelijk opslaan.’ Auto’s op batterijen worden onderdeel van het grotere energiesysteem waarbij alles optimaal met alles uitwisselt en verbonden is.

In de toekomst rijden auto’s steeds meer of uiteindelijk volledig autonoom. ‘Als een auto die laatste meters naar zijn parkeerplek rijdt, is het raar dat de bestuurder vervolgens nog met een oplaadkabel in de weer moet. Laat die auto automatisch starten met opladen.’ De auto staat op zijn plek, de connector komt automatisch uit de onderkant van het voertuig en maakt verbinding met de oplaadplaat.

Dat automatisch opladen geeft gebruiksgemak, maar de echte driver zit ‘m volgens Savelsberg in het feit dat de automobielindustrie de zekerheid heeft dat auto’s verbonden zijn met het energiegrid zodat ze ermee kunnen gaan ‘spelen’: energie toevoegen, energie opslaan in de uren dat energie goedkoop is, en energie eruit halen om te rijden of bijvoorbeeld een gebouw van energie te voorzien. ‘Met een oplaadkabel heb je die zekerheid niet. Als ik de kabel niet aansluit, gebeurt er niets.’

De technologie is er, de connector van Easelink is heel compact en is in elke auto in te bouwen. Een marktintroductie in de automotive is echter een zaak van lange adem, gezien de enorme kwaliteitseisen en de vele keuringen. Easelink is in gesprek met een grote groep oem’ers. Met de ene autofabrikant zijn ze verder dan de andere. De Easelink-connector kan ingebouwd worden tijdens de productie van de auto, of als aftermarket-product geleverd worden. De plate – Savelsberg noemt het ‘een sophisticated stopcontact’ – is makkelijk te realiseren op of in de grond. De investering van SET Ventures en consorten wordt onder meer gebruikt om het systeem verder te kwalificeren en certificeren. In Oostenrijk rijden inmiddels al taxi’s met het Easelink-systeem. ‘Als het eenmaal rond is met die fabrikanten, weet je dat je voor langere tijd grote aantallen kunt gaan leveren.’

De rol van SET Ventures is geld verschaffen, maar vooral ook het verder helpen bij het uitbouwen van het bedrijf. ‘Denk aan de vele partnerships die nodig zijn om de productie op te schalen, het goed omgaan met de cash flow, alle aspecten van bedrijfsvoering. We zijn niet alleen aandeelhouder, maar zitten ook in de raad van commissarissen, en overleggen intensief met het management.’ De marktpotentie is er: ‘Easelink maakt geen auto’s of batterijen, ze maken een oplossing om een auto slim te connecten aan het energienet en dat wordt cruciaal.’

SET Ventures is opgericht in 2007 en kiest voor zijn investeringen technologiebedrijven met digitale oplossingen die zich richten op innovaties voor een CO2-vrij energiesystemen.