Lithium Werks heeft de leningen uit het Innovatiefonds Overijssel, Innovatiefonds Twente en het Participatiefonds Oost NL volledig afgelost. Aanleiding is de op 14 maart van dit jaar aangekondigde overname van de activa van Lithium Werks door Reliance New Energy. Reliance New Energy heeft gisteren de definitieve overname gedaan. Met deze totale overname zijn ook de in september 2018 verstrekte leningen afgelost en heeft Lithium Werks aan alle verplichtingen voldaan. Met het geld dat terugkomt in de fondsen kan Oost NL opnieuw investeren in innovatieve bedrijven in Oost-Nederland.

Joe Fisher, mede-oprichter en CEO van Lithium Werks: “Met Reliance New Energy hebben we de juiste partner gevonden om een wereldwijde groei mogelijk te maken en onze strategie te versnellen. We bedanken fondsmanager Oost NL voor de constructieve samenwerking de afgelopen jaren.”

Chimwemwe de Gaay Fortman, directeur Capital bij Oost NL: “Voor Lithium Werks is dit een belangrijke stap om met succes verder te werken aan de transitie naar een fossielvrije toekomst. Wij danken Joe Fischer en zijn team voor de goede samenwerking en wensen hen veel succes. Voor onze stakeholders zijn we blij dat we de middelen opnieuw kunnen inzetten voor innovatieve bedrijven in Oost-Nederland.”