Een hightechcomponent schoon afleveren is meer dan het product aan het einde van de productieketen grondig reinigen. Juist de beheersing van iedere afzonderlijke processtap bepaalt het resultaat. Omneo Systems en Vedos Verspanende Techniek werken daarom nauw samen aan het ontwikkelen, testen en valideren van processen voor de hightechmaakindustrie.

Het voorkomen van moleculaire vervuiling is vanaf de eerste processtap essentieel. Volgens Dennis Meijer van Omneo Systems bestaat daarbij nog weleens het misverstand dat vervuiling aan het einde van het productieproces kan worden verwijderd. ‘Veel mensen denken dat wij een soort toverstafje hebben om een smerig product schoon te krijgen. Dat is niet zo. Het begint in eerste instantie bij de materiaalkeuze en het ontwerp. Iedere stap daarna moet je beheersen.’

Omneo richt zich dan ook niet alleen op reiniging, maar op de volledige procesketen: van verspaningsvloeistoffen en reinigingsmiddelen tot contamination control en metingen van uitgassing. Meijer: ‘Door afzonderlijke processtappen te valideren, kan veel eerder worden vastgesteld waar eventuele vervuiling ontstaat. Dat voorkomt dat pas bij de eindcontrole van een kostbare subassembly blijkt dat deze niet aan de vereiste specificaties voldoet.’Daar komt Vedos Verspanende Techniek in beeld. Dit maakbedrijf produceert gestandaardiseerde testblokjes waarmee Omneo bijvoorbeeld nieuwe coolants en reinigingsmiddelen valideert. Daarbij worden materialen, bewerkingsmethoden en reinigingsstappen steeds op dezelfde manier uitgevoerd en gedocumenteerd. Dat is cruciaal, legt Frank Siepel van Vedos uit. ‘Wanneer tijdens een test meerdere variabelen veranderen, is achteraf nauwelijks te bepalen waardoor een afwijking is veroorzaakt. Door het proces te standaardiseren, blijft bij een validatie idealiter maar één onbekende over: bijvoorbeeld de nieuwe coolant of reinigingsvloeistof.’

Vedos gebruikt die aanpak inmiddels al zes jaar voor de bewaking van het eigen productie- en reinigingsproces. Periodieke metingen maken zichtbaar of een proces langzaam uit specificatie dreigt te raken. Zo kunnen afwijkingen worden ontdekt voordat ze verderop in de keten problemen veroorzaken. ‘Een onschuldige vervuiling kan uiteindelijk op een product terechtkomen, wat kan leiden tot een flinke schadepost.’Volgens Siepel kunnen de steeds strengere reinheidseisen ook niet meer door één bedrijf afzonderlijk worden opgelost. ‘Maakbedrijven, specialisten en eindklanten moeten samen optrekken. De eisen zijn inmiddels zo hoog dat je daar als machinefabriek gewoon hulp bij nodig hebt.’

Omneo combineert die kennis met eigen meetfaciliteiten. Het bedrijf beschikt onder meer over cleanrooms, RGA-installaties en apparatuur voor deeltjesmetingen. ‘Onze kracht ligt in de combinatie van technische precisie en menselijk vakmanschap. Alles wat we doen is meetbaar, gevalideerd en geperfectioneerd. In een industrie waar perfectie cruciaal is, maken wij het verschil.