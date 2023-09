Het Europees Comité van de Regio’s heeft vandaag samen met de Vrijstaat Saksen de European Semiconductor Regions Alliance gelanceerd , een politiek netwerk van regio’s die zich inzetten om de capaciteit van Europa halfgeleiders en micro-elektronica te produceren te versterken, waardoor het minder afhankelijk wordt van leveringen uit derde landen. De alliantie heeft tot doel de belemmeringen voor de strategische ontwikkeling van de industrie te identificeren en weg te nemen door het rechtskader te verbeteren, publieke en private investeringen te bevorderen, het delen van kennis en de ontwikkeling van sterke en veerkrachtige waardeketens te ondersteunen.

Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders heeft de afhankelijkheid van regio’s en steden van bevoorrading van een beperkt aantal bedrijven blootgelegd en de kwetsbaarheid ervan voor exportbeperkingen uit derde landen en andere verstoringen in de huidige geopolitieke context. Het aandeel van de EU in de wereldwijde halfgeleidermarkt bedraagt momenteel 10% in waarde, ver onder haar economische gewicht.

Om de expansie en diversificatie van de chipsector in de Europese Unie te ondersteunen, hebben 27 regio’s uit 12 lidstaten hun krachten gebundeld om de European Semiconductor Regions Alliance (ESRA) te vormen om hun ervaring op dit strategische gebied te delen en Europa te helpen versterken als een belangrijke speler in de wereldwijde concurrentie met de VS en China.

Michael Kretschmer, minister-president van de Vrijstaat Saksen, opende het evenement en zei: “De oprichting van de Semiconductor Regions Alliance op initiatief van Saksen is een belangrijke mijlpaal voor de hele Europese Unie en haar toekomst. Voor elk segment van de wereldwijde halfgeleiderwaardeketen zijn gemiddeld meer dan 20 landen nodig die betrokken zijn bij de directe toeleveringsketen om nauw samen te werken. Met ESRA openen we nieuwe manieren voor regio’s om samen te werken, onderzoek te doen en te innoveren om de economische en digitale soevereiniteit van Europa te waarborgen. De deelname van veel regio’s aan het lanceringsevenement onderstreept het belang van meer samenwerking op EU-niveau op het gebied van micro-elektronica. Het Bondgenootschap zal de komende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan het concurrentievermogen van Europa in deze belangrijke industrie.”

Thomas Schmidt (DE/EVP), CvdR-rapporteur voor de EU-chipswet en Saksisch minister van Regionale Ontwikkeling, verklaarde: “Na de goedkeuring van de Europese chipswet is het nu een kwestie van tenuitvoerlegging, van het opzetten van nieuwe productiefaciliteiten, van het versterken van onderzoek en van het opleiden van geschoolde werknemers. Het Bondgenootschap ziet zichzelf daarin als partner van de Europese Commissie. Als rapporteur voor het Europees Comité van de Regio’s heb ik de Europese chipswet op de voet gevolgd. Het is goed dat Saksen, als een van de grootste halfgeleiderlocaties van Europa, het initiatief heeft genomen. Ik steun de 10 punten voor de lancering van het Bondgenootschap met volle overtuiging. Het feit dat de oprichting plaatsvindt in het Europees Comité van de Regio’s toont aan hoe belangrijk de regio’s zijn voor Europa en voor de halfgeleiderindustrie.”

In het gezamenlijk ondertekende 10-puntendocument pleiten de regio’s voor een langetermijndefinitie van fondsen in het meerjarig financieel kader van de EU om de Europese halfgeleiderproductie te verhogen, evenals de best mogelijke ondersteuning en concurrentievoorwaarden voor de regio’s in het kader van de Europese chipswet.

De lidstaten roepen de Europese Commissie op om het criterium ‘uniciteit’ ruim te interpreteren om een zo groot mogelijke flexibiliteit en snelheid te bereiken bij het onderzoeken en verlenen van staatssteun in de halfgeleiderindustrie en om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren voor een duurzamere productie van halfgeleiders in het kader van de Europese Green Deal.

Zij zijn verder van plan onderzoek en ontwikkeling uit te breiden en netwerken van onderzoeksinstellingen in en tussen de verschillende regio’s te bevorderen en nieuwe technologieën en innovaties “Made in Europe” te bevorderen. Het waarborgen van een toereikende water- en energievoorziening op de productielocaties en de voorziening, met name strategische en kritieke grondstoffen, zijn andere doelstellingen van het Bondgenootschap, dat de EU oproept te zorgen voor een betrouwbaar kader voor deze inspanningen. ESRA voert ook aan dat een EU-verbod op specifieke chemische stoffen in de EU het voortbestaan van de halfgeleiderindustrie in gevaar zou brengen.

Michael Murphy (IE/EVP), lid van tipperary County Council, zei: “De halfgeleiderindustrie ontwikkelt een rijke talentenpool, een uitgebreid ecosysteem met sterke onderzoekslinks in de waardeketen van ontwerp tot architectuur, productie, systemen en toepassingen. Halfgeleiderproducenten hebben de macht om lokale economieën te transformeren en te transformeren, zowel direct als indirect. Het is absoluut noodzakelijk dat nationale overheden het economische potentieel van de halfgeleiderindustrieën in alle regio’s in Europa erkennen en de nodige ondersteuning bieden om een sterke en geïntegreerde waardeketen te ontwikkelen.”

Jan Jambon, minister-president van Vlaanderen: “De oprichting van ESRA vandaag is een uitstekend voorbeeld van pan-Europese samenwerking tussen gelijkgestemde regio’s van over het hele continent. Het Europese onderzoeksbeleid schittert door bottom-up innovatie. Voor de Vlaamse Overheid is onderzoek en ontwikkeling van het grootste belang en waarde. Eén op de vijf buitenlandse investeringen in Vlaanderen is gerelateerd aan O&O en de Vlaamse Overheid investeert 3,6% van haar bbp in innovatie en staat daarmee bovenaan de ranglijsten in Europa. Maar het is ook belangrijk om innovatie aan te vullen met een nieuw samenwerkingsmodel tussen kennisinstellingen, industriële spelers en regionale beleidsmakers.”

Achtergrond:

De alliantie bestaat uit 27 regio’s uit 12 lidstaten: Baden-Württemberg, Beieren, Hamburg, Hessen, Nedersaksen, Saksen, Saksen-Anhalt, Saarland, Sleeswijk-Holstein en Thüringen in Duitsland; Andalusië, Baskenland, Valencia en Catalonië in Spanje; Flevoland en Noord-Brabant in Nederland; Karinthië en Stiermarken in Oostenrijk; de regio Centro in Portugal; Vlaanderen in België; Auvergne-Rhône-Alpes in Frankrijk; Piemonte in Italië, Tampere en Helsinki in Finland; Zuid-Moravië in Tsjechië; Wales in het Verenigd Koninkrijk; en de Republiek Ierland.

Op 8 februari 2022 heeft de Europese Commissie een uitgebreid pakket maatregelen voorgesteld om het halfgeleiderecosysteem van de EU te versterken – de European Chips Act. Het doel van de Commissie is om het marktaandeel van Europa in de wereldwijde chipproductie te vergroten van momenteel slechts 10% tot maximaal 20% tegen 2030.

Om de uitbreiding en diversificatie van de chipsector in de Europese Unie te ondersteunen, hebben de CvdR-leden in het advies over de Europese chipswet voor de EU opgeroepen om meer te investeren en nieuwe financiering beschikbaar te stellen voor de tenuitvoerlegging van de chipswet , waarbij eerst wordt voortgebouwd op bestaande clusters en ecosystemen. Steden en regio’s spelen een belangrijke rol bij het versterken van de Europese halfgeleiderindustrie door alle belanghebbenden samen te brengen om lokale productie- en onderzoeksfaciliteiten te ontwikkelen, aldus het advies, met het argument dat er gerichte steun moet zijn voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën als de Europese industrie een zekere levering van halfgeleiders wil hebben.