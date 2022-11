Op 21 november 2022 heeft het Universiteitsfonds Delft een meerjarige schenkingsovereenkomst gesloten met Stichting Refreeze the Arctic Foundation. Hierdoor is het mogelijk om innovatieve methodes aan de TU Delft te ontwikkelen om wolken aan te passen en zo opwarming van de aarde tegen te gaan.

Onderzoek naar wolken

Als wetenschappelijk directeur van het TU Delft Climate Action Programma en hoogleraar Atmospheric Remote Sensing doet Prof.dr.ir. Herman Russchenberg vooral onderzoek naar wolken. Wolken zijn een belangrijk onderdeel van ons klimaatsysteem. Ze houden warmte vast en reflecteren zonlicht. Zonder wolken zou het 10 graden warmer zijn op aarde. Het afkoelend vermogen neemt echter af door de toename van CO 2 in de atmosfeer. “En daar zou met behulp van gerichte interventies in het klimaatsysteem een oplossing voor gevonden kunnen worden. Door stofjes, aerosolen, toe te voegen aan een wolk, groeit dat vermogen weer. Rondom aerosolen vindt namelijk druppelvorming plaats. Hoe meer druppels een wolk bevat, hoe meer zonlicht die reflecteert. Het is wel zaak om de juiste aerosolen aan de wolk toe te voegen, dit op de juiste plek uit te voeren en het proces op gang te houden.”

Noodoplossing Wolkenexpert Russchenberg is blij dat er nu ruimte is om deze noodoptie te gaan onderzoeken, maar hoopt wel dat het altijd theorie blijft. De nadruk bij TU Delft zal liggen op manieren om onze uitstoot naar nul te brengen en ons aan te passen aan een veranderend klimaat. Directeur Alumnirelaties en Universiteitsfonds Delft, Jasper Peterich is zeer verheugd met de samenwerking met Stichting Refreeze the Arctic Foundation: “Ik ben trots dat we deze substantiële donatie aan het onderzoek van Herman Russchenberg hebben kunnen faciliteren. Een goed voorbeeld van hoe donaties meer onderzoek, onderwijs, talentontwikkeling en ondernemerschap aan de TU Delft mogelijk maken.”

Klimaatactie TU Delft