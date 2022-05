R&D-uitgaven halfgeleiderbedrijven op weg naar het volgende record

De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling door halfgeleiderbedrijven wereldwijd zullen in 2022 naar verwachting met 9% stijgen tot $80,5 miljard, nadat ze in 2021 met een bovengemiddelde 13% stegen tot een recordhoogte van $71,4 miljard, aldus de 2Q Update to The McClean Report 2022 van IC Insights die binnenkort gepubliceerd wordt. De totale R&D-uitgaven van halfgeleiderbedrijven zullen tussen 2022 en 2026 naar verwachting met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 5,5% stijgen tot $108,6 miljard.

Toen de wereld in 2020 werd getroffen door de gezondheidscrisis rond het Covid-19-virus, hielden op hun hoede zijnde halfgeleiderleveranciers de R&D-uitgaven onder controle, ook al groeide de omzet van de chipindustrie in dat jaar met een verrassende 11%, ondanks het stilleggen van bedrijven en andere noodmaatregelen om de dodelijke pandemie af te remmen. De R&D-uitgaven voor halfgeleiders als percentage van de wereldwijde omzet van de industrie daalden tot een ratio van 13,1% in 2021, vergeleken met 14,5% in 2020 en 15,1% in 2019, toen de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling met 1% daalden en de totale omzet van de chipmarkt met 12% daalde. Figuur 1 toont het niveau van de R&D-uitgaven voor halfgeleiders en de R&D/omzetratio’s van de sector in de afgelopen vier decennia en de prognose van IC Insights tot 2026.

Voortdurende stijgen sinds jaren tachtig, op vier jaar na

De totale R&D-uitgaven voor halfgeleiders zijn sinds de jaren ’80 slechts in vier jaar gedaald (-1% in 2019 tijdens een economische vertraging, -10% in 2009 nadat de industrie getroffen werd door een grote wereldwijde recessie na het ineenstorten van de financiële markten, en back-to-back dalingen van -10% in 2001 en -1% in 2002 toen een economische neergang samenviel met het uiteenspatten van de internet-“dot-com”-zeepbel rond de eeuwwisseling). In de nasleep van de wereldwijde recessie van 2008-2009 herstelden de R&D-uitgaven voor halfgeleiders zich gedurende enkele jaren sterk, maar daarna vertraagden de uitgaven tijdens de rest van het voorbije decennium om diverse redenen, waaronder de aanhoudende economische onzekerheid en een historische golf van overnames in de chipindustrie.

Sinds 2000 liggen de totale R&D-uitgaven voor halfgeleiders als percentage van de wereldwijde omzet in alle jaren op vijf na (2000, 2010, 2017, 2018 en 2020) boven het historische gemiddelde van vier decennia van 14,5%. In deze vijf jaar hadden de lagere R&D/omzetratio’s meer te maken met de sterkte van de totale omzetgroei dan met de zwakte in de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling door halfgeleiderleveranciers.

Intel blijft aan kop, Samsung tweede, TSMC derde

Intel bleef in 2021 aan de top van alle andere halfgeleiderleveranciers qua R&D-uitgaven, goed voor ongeveer 19% van het totaal van de sector. Intel verhoogde zijn R&D-uitgaven in 2021 met 12% tot een recordhoogte van $ 15,2 miljard als onderdeel van zijn inspanningen om opnieuw de leiding te nemen bij het lanceren van nieuwe generaties IC-verwerkingstechnologie en om zichzelf te positioneren als een belangrijke leverancier van geavanceerde wafer foundry-diensten. In 2020 stegen de R&D-uitgaven van Intel met slechts 1%, nadat ze in 2019 met 1% waren gedaald.

Samsung staat op de tweede plaats in de R&D-ranglijst voor 2021 van IC Insights, met uitgaven die met 13% stegen tot naar schatting $ 6,5 miljard, na een stijging van 23% in 2020. De Zuid-Koreaanse geheugengigant heeft zijn R&D-uitgaven aan leading-edge logicaprocessen (van 5nm en lager) versneld om de concurrentie aan te gaan met foundry-marktleider Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., dat zijn uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in 2021 met 20% verhoogde tot ongeveer $ 4,5 miljard, na een stijging van 26% in 2020.

Uit de R&D-ranking van IC Insights voor 2021 blijkt dat 21 leveranciers van halfgeleiders $1 miljard of meer hebben uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling, vergeleken met 19 bedrijven in 2020.