Markten en industrieën veranderen in rap tempo door automatisering, digitalisering en robotisering. Om mee te kunnen in deze overgang, moeten bedrijven zich onderscheiden. Dat vergt een transformatie vanuit de juiste mentaliteit, waarin actie wordt ondernomen en waarin leiderschap en moed worden getoond. Tijdens Oracle CloudWorld 2023 in Las Vegas vertelden onder meer Emerson en First Solar over de transformatie van hun bedrijf. ‘Automatisering is de sleutel tot het succes van maakbedrijven.’

Klanten Oracle demonstreren impact technologie op hun bedrijfsvoering

In de openingskeynote van het evenement praatte Oracle-ceo Safra Katz met uiteenlopende klanten over hoe ze omgaan met verandering. ‘Deze bedrijven zien kansen en gaan uitdagingen niet uit de weg, maar omarmen ze juist. Ze benutten obstakels als motivatie om vooruit te komen en te groeien, waarbij ze gebruikmaken van beschikbare technologie om hun hele manier van werken te veranderen.’

Een van de klanten die Katz op het podium verwelkomt, is Emerson, van oudsher een fabrikant van motoren en ventilatoren. Het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor heeft in de Amerikaanse staat Missouri, is actief in meer dan 80 landen, heeft 130 fabrieken en 14.000 leveranciers. ‘Onze klanten worstelen vandaag de dag met een dubbele uitdaging’, vertelt Ram Krishnan, coo bij Emerson. ‘Ze willen meer capaciteit en productie vrijmaken en tegelijkertijd hun ambities om duurzaam te werken realiseren. Automatisering en een volledige technologiestack spelen hierbij een belangrijke rol. Als Emerson zagen we die kans en hebben we ons bedrijf de afgelopen jaren getransformeerd tot een pure automatiseerder. We hebben 18 miljard dollar aan kapitaal ingezet om de juiste activa aan te schaffen, voornamelijk software, om te komen waar we nu zijn.’

Franchisebenadering

Als industrieel technologiebedrijf levert Emerson inmiddels bedrijfskritische automatiseringsoplossingen aan verschillende kritische industrieën zoals de energie en chemie. ‘Zo’n 50 procent van de energie die in de Verenigde Staten wordt opgewekt, wordt geleverd via onze besturingssystemen’, vertelt Krishnan. ‘Ook de top 25 van de farmaceutische bedrijven gebruikt onze automatiseringssystemen.’ Voor Krishnan was het belangrijk om een productiestrategie te ontwikkelen die tegemoetkwam aan de verwachting van de klanten van Emerson: ‘Snelheid en veerkracht in onze dienstverlening.’ Dat wist het bedrijf te realiseren met een wereldwijde franchisebenadering, gebaseerd op Oracle’s E-Business Suite.

‘We brengen de IT-transformatie die al jaren in kantoren plaatsvindt, naar de OT-omgeving’

‘De formule, waarbij we gebruikmaken van onze regionale productiecapaciteit en supplychain voor snelheid, en een gestandaardiseerde aanpak hanteren voor onze wereldwijde productie, is voor ons echt een concurrentievoordeel.’ Hoe waardevol deze franchisebenadering was, bleek tijdens de coronapandemie, vertelt Krishnan. ‘We waren toen in staat onze klanten te blijven beleveren.’

Snelheid en veerkracht

De coo werkt al dertig jaar bij Emerson en startte ooit als engineer op de fabrieksvloer. ‘In al die jaren heb ik in vrijwel iedere divisie binnen het bedrijf gewerkt in elf verschillende functies op plekken in Azië, het Midden-Oosten en de VS. Als ik één ding geleerd heb, is het wel een voorliefde voor actie. Een ander element dat me de afgelopen dertig jaar heeft beïnvloed, is de rol van technologie en hoe die heeft geholpen om de snelheid en veerkracht die onze klanten verwachten, te kunnen leveren.’ Om relevant te blijven voor klanten, is het volgens Krishnan cruciaal om daadwerkelijk actie te ondernemen en niet te blijven hangen in plannen, wensen en dromen. ‘Ik zeg altijd: “Een visie zonder uitvoering is hallucinatie.”’

Het zorgde ervoor dat een meer dan 130 jaar oud bedrijf in slechts twee jaar werd getransformeerd van een motor- en ventilatorenfabrikant tot een automatiseringsbedrijf. ‘Automatisering is de sleutel tot het succes van maakbedrijven’, stelt Krishnan. ‘We helpen nu onze klanten om van een analoge procesgestuurde fabriek naar een digitaal verbonden fabriek te gaan. Maar eerlijk gezegd vind ik de toekomst nog veel spannender, want we kunnen met de huidige technologische mogelijkheden klanten nóg verder helpen. Van een digitaal verbonden fabriek naar een zelfoptimaliserende of zelfs autonome fabriek met een softwaregedefinieerde automatiseringsstrategie, die intelligentie van sensoren in het veld koppelt met besturing aan de rand van het netwerk en toepassingen in de cloud. Om zo het soort prestaties te kunnen leveren waar onze klanten naar op zoek zijn.’

AI en data-analyse

Samen met Oracle werkt Emerson aan die fabriek van de toekomst. ‘Dit is misschien wel een van de opwindendste periodes in technologie van de afgelopen decennia’, zegt Oracle-ceo Safra Katz. Krishnan beaamt dat en wijst op de mogelijkheden van AI en data-analyse. ‘Inmiddels heeft kunstmatige intelligentie zich zo ontwikkeld dat de digitale transformatie van fabrieken de productiviteit kan ontsluiten, de inzet van machines kan optimaliseren en verhoogde veiligheid kan garanderen. Terwijl we tegelijkertijd onze duurzaamheidsdoelen kunnen behalen.’

Met de digitalisering van fabrieken komt er een hoeveelheid data beschikbaar die enorm waardevol is voor maakbedrijven en hun supplychain. ‘Machines, sensoren, plc’s: bijna alles in een fabriek kan nu data genereren. Wij geloven dat een geïntegreerd softwareplatform met applicaties in de cloud deze gegevens kan verzamelen tot bruikbare inzichten die veel waarde in fabrieken kunnen ontsluiten. Feitelijk brengen we de IT-transformatie die al jaren in kantoren plaatsvindt, hiermee ook naar de OT-omgeving’, stelt Krishnan.

Terug naar de basis

Ook First Solar, leverancier van dunne-film zonnepanelen, zag zich een aantal jaar geleden genoodzaakt het businessmodel kritisch tegen het licht te houden. Cio Aaron Bly: ‘Ons businessmodel is gestoeld op differentiatie. In plaats van silicium dat concurrenten gebruiken, werken wij met een halfgeleider die gedurende de levensduur van een zonnepaneel meer energie oplevert. Ook ons productieproces wijkt af van dat van veel andere bedrijven in onze industrie. Waar zij in batches produceren, plaatsen wij een stuk glas en 4,5 uur later is het zonnepaneel klaar voor verzending naar een klant. Ook bouwen we onze fabrieken dicht bij de vraag en maken we gebruik van de lokale supplychain. Zo krijgen we niet alleen meer toelevering dichter bij onze fabriek, maar zorgen we ook voor duizenden extra banen.’

In de jaren dat de zonne-energiesector volwassen werd, zag First Solar verschillende kansen en breidde het bedrijf uit naar andere businessunits. Naast de ontwikkeling en productie van zonnepanelen ontstonden er afdelingen voor constructie en operationeel onderhoud. ‘In 2017 realiseerden we ons dat we op die vlakken niet langer onderscheidend waren en dat het tijd was om pas op de plaats te maken’, aldus Bly. Businessunits zonder onderscheidend vermogen werden opgeheven, alle fabrieken werden gesloten om verouderde apparatuur te vervangen door moderne machines en in de back-end werd overtollige software geconsolideerd. ‘We gingen van 26 separate systemen van onder meer SAP, Workday en Salesforce over naar Oracle Fusion Apps.’

Focus op corebusiness

Belangrijk in die transformatie was dat er geen tijd of geld werd gespendeerd om de beste te worden in andere processen dan technologie en productie. ‘Daar blinken wij in uit’, benadrukt Bly. ‘We zochten dus een platform dat al onze end-to-end bedrijfsprocessen kon dekken. Vervolgens wilden we af van ons eigen datacenter en de zorg voor de IT-omgeving neerleggen bij een partij die niets anders doet, een cloudleverancier dus. Zo hoeven we ons geen zorgen meer te maken over die omgeving en kunnen we vertrouwen op een functionerende en betrouwbare back-end. En kunnen wij ons richten op waar wij goed in zijn: gespecialiseerde zonnepanelen fabriceren.’ En dat is, besluit Oracle-ceo Katz, uiteindelijk het doel dat zowel Oracle als alle aanwezige organisaties nastreven: ‘Onze klanten succesvol laten zijn.’