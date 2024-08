Ruim vijftien jaar geleden besloot Rademaker in Culemborg, dat gespecialiseerd is in industriële bakkerijproductielijnen, stappen te zetten in configure-to-order. In dat licht werd engineeringcapaciteit vrijgemaakt voor standaardisatie van veelverkochte machines. Inmiddels is het bedrijf erin geslaagd de helft van het productportfolio te uniformeren aan de mechanische kant; aan de hard- en software kant is zelfs alles gestandaardiseerd. Typical Manager, de generatietool van Yellax, speelde en speelt daarbij een belangrijke rol.

Een dedicated team moest ervoor zorgen dat veelverkochte machines gestandaardiseerd beschikbaar kwamen voor projectengineers.

‘Daarom hebben we bewust afscheid genomen van onze eigen tools en zowel aan de mechanische als aan de softwarekant een commerciële tool geselecteerd.’

‘Zo’n model bouw je één keer en op basis daarvan ga je vervolgens een project configureren en engineeren.’

‘Ze waren zo enthousiast over de mogelijkheden dat ze meteen om vrijgave van de tool vroegen. Dan weet je dat je op de goede weg zit.’

Aanleiding was het feit dat engineering bij nieuwe projecten vaak gebruikmaakte van recente projecten en daardoor soms ongewild problemen kopieerde. Een dedicated team moest ervoor zorgen dat veelverkochte machines gestandaardiseerd beschikbaar kwamen voor projectengineers. ‘Ons doel was het wegautomatiseren van saaie werkprocessen en het verhogen van de kwaliteit. Dankzij standaardisatie is voor de bulk aan werk relatief weinig engineeringtijd meer nodig. Wel vindt uiteraard nog ontwikkeling plaats door middel van change control’, verklaart Teus van Vianen, manager research, development & engineering bij Rademaker. ‘Door het elke keer op dezelfde manier te doen, neem je de handtekening van de individuele engineer weg. Die uniformiteit is belangrijk: als onze servicemonteurs ergens ter wereld op zondagmiddag een stilstaande productielijn met een nieuw bedieningsscherm tegenkomen, moeten ze wel begrijpen hoe het werkt.’

Tool Yellax tilt standaardisatie productielijnen Rademaker naar hoger plan

Van Vianen stuurt met twee collega-managers een afdeling van zo’n 140 medewerkers aan, die Rademaker in staat stellen wereldwijd klanten te voorzien van bakkerijproductielijnen op maat, voor het produceren van deeg voor bijvoorbeeld brood, croissants, pizza’s of chocoladebroodjes. Het familiebedrijf is opgericht in 1977, telt meer dan 600 medewerkers en heeft naast het hoofdkantoor in Culemborg een fabriek in Slowakije en verspreid over de wereld nog een aantal verkoopkantoren. ‘Aan de mechanische kant accepteren we dat we niet alle machines kunnen standaardiseren. Sommige units verkopen we één keer per jaar aan één klant, dan verdien je de inspanning voor het volledig standaardiseren nooit terug’, aldus Van Vianen.

Standaarden al op orde

Destijds startte Rademaker voor het standaardiseren van de mechanische en besturingskant met eigen tooling, gebouwd door een eigen engineer. ‘Op een gegeven moment realiseerden we ons dat dit heel kritiek was, want bij diens vertrek zou die kennis niet meer beschikbaar zijn. Daarom hebben we bewust afscheid genomen van onze eigen tools en zowel aan de mechanische als aan de softwarekant een commerciële tool geselecteerd. Voor de controls viel de keus op Typical Manager van Yellax’, schetst Van Vianen. ‘Dat bleek een van de weinige producten die zou kunnen realiseren wat wij wilden. Daarnaast hadden we een goede klik met het bedrijf en sloten onze bedrijfsculturen op elkaar aan.’ De nieuwe tool bood Rademaker ook de mogelijkheid om de structuur en werkwijze te herzien, en de softwarekant eveneens meer modulair te gaan opbouwen.

Yellax ondersteunde Rademaker bij het opzetten van standaarden en architectuur voor het configure-to-order catalogusdeel, de Radini-bakkerijmachines voor het middensegment. ‘Voor het engineering-to-order deel had Rademaker de standaarden al goed op orde, wat het inzetten van een generatietool als Typical Manager vergemakkelijkt. Want één keer goed, is dan honderd keer goed’, zegt Theo Klaassen, algemeen directeur Yellax uit IJsselstein. De missie van dit bedrijf is de productiviteit van klanten vergroten door ontwerpprocessen te optimaliseren binnen de industriële automatisering. De ruim vijftig medewerkers van Yellax helpen opdrachtgevers bij het standaardiseren, structureren en genereren van software, elektrotechnische schema’s, rapportages en documenten. Belangrijk pluspunt van Typical Manager is dat Yellax voor dit product niet gebonden is aan een fabrikant. ‘Rademaker wilde zowel Rockwell- als Siemens-standaarden kunnen genereren.’

Spanningsveld

Van Vianen noemt nog een andere reden om met Yellax samen te werken. ‘Als je zoals wij op een bepaalde manier werkt, zijn je mensen getraind in die werkwijze. Dan valt het niet mee om een type machine te ontwikkelen dat aan andere eisen moet voldoen, bijvoorbeeld goedkoper moet zijn omdat hij in een andere markt geïntroduceerd moet worden’, zegt hij. ‘Het is voor onze verkopers best lastig om een standaard Radini-product te verkopen en niet meer dan dat. Zeker als de klant net iets meer of anders wil. Dan moet je sterk in je schoenen staan: mooie kans om een lijn te verkopen, maar nee, want dan moeten we iets ontwikkelen. Dat spanningsveld merk je iedere keer weer.’

‘Dan moet je sterk in je schoenen staan: mooie kans om een lijn te verkopen, maar nee, want dan moeten we iets ontwikkelen’

Met Typical Manager kan Rademaker objecten uiteenlopend van motoren tot complete machineconfiguraties vastleggen in een bibliotheek: configuraties, properties, I/O en de typicals van verschillende disciplines. ‘Zo’n model bouw je één keer en op basis daarvan ga je vervolgens een project configureren en engineeren. Typical Manager genereert dan de plc-software, elektrotechnische schema’s, documenten en rapportages’, aldus Klaassen. ‘Dat hebben we eerst gedaan voor Siemens, wat Rademaker in het verleden dus ook kon via de eigen tool. En twee jaar geleden hebben we ook Rockwell toegevoegd. Nu hangen onder hetzelfde product beide typen software, één voor de Amerikaanse markt en één voor de Europese markt.’

Eerder op snelheid

Naast de tijdwinst qua ontwerp- of doorlooptijd leidt het gebruik van de database ook tot een hogere kwaliteit en meer uniformiteit. ‘Verder is de kennis dan geborgd vanuit één bron. Voor Rademaker is dit een belangrijk voordeel om nieuwe medewerkers eerder op snelheid te brengen met eenvoudiger en vastgelegde werkprocessen’, stelt Klaassen. Wat ook helpt, is dat de medewerkers van Rademaker al gewend waren om te werken met een softwaregenerator. ‘Bovendien hebben we voor het traject een dedicated projectteam samengesteld voor de inrichting van Typical Manager en de tool door de gebruikers laten testen’, zegt Van Vianen. ‘Ze waren zo enthousiast over de mogelijkheden dat ze meteen om vrijgave van de tool vroegen. Dan weet je dat je op de goede weg zit.’

Dankzij de flexibele architectuur in Typical Manager kan Rademaker de software ook eenvoudiger bijhouden. ‘Als componenten uitgefaseerd worden, we foutjes ontdekken of zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, kunnen we de structuur op een beperkt aantal plekken aanpassen en het productportfolio bijwerken. Daardoor zijn we in staat elke twee maanden een nieuwe versie van onze software uit te rollen voor toepassing in nieuwe projecten inclusief alle verbeteringen’, zegt Van Vianen.

Op sleeptouw nemen

Gedurende het traject hanteerden Rademaker en Yellax een agile werkwijze. ‘Voor ons en Rademaker vanzelfsprekend, maar essentieel. Wat Rademaker heel goed doet, is het scheiden van projecten en processen, en een dedicated team op standaardisatie zetten’, aldus Klaassen. ‘We zijn met een kleine scope begonnen, aan de slag gegaan en steeds verder uitgebreid. Dankzij Typical Manager bespaart Rademaker inmiddels per project 10 tot 15 procent in uren.’

Voor Van Vianen was het essentieel successen en teleurstellingen rond het project te delen met directie en toekomstige gebruikers. ‘Je moet jezelf dwingen erover te praten, anders komt het voor collega’s buiten het projectteam als een grote klap. Daarom hebben we in teamoverleggen steeds aandacht besteed aan de status. Projectteamleden hebben onze projectengineers op sleeptouw genomen en bekendgemaakt met de nieuwe werkinstructies.’

Zoals het een complex project betaamt, deden zich ook de nodige uitdagingen voor. ‘We waren gewend om software op een bepaalde manier op te bouwen en liepen op een gegeven moment tegen beperkingen aan van de toenmalige versie van Typical Manager. Dat was voor ons echt een showstopper’, vertelt Van Vianen. ‘Yellax heeft dat onderkend en een nieuwe versie uitgerold, met ons als een van de eerste gebruikers. Dat was voor ons een belangrijk moment, want als we er niet uitgekomen waren, hadden we software óf moeten veranderen óf niet meer met Typical Manager kunnen werken.’ Klaassen erkent de uitdaging. ‘Rademaker had de standaard al zo ver uitgekristalliseerd en wij moesten een keuze maken aangaande hun wens. Dan is het de vraag of wij die generieker kunnen doorvoeren ofwel of die ook vaker toegepast kan worden in de markt. In dit geval stond de wens al op onze lijst en hebben we die toen echt prioriteit gegeven.’

Verlanglijstje

Daarnaast wordt de database steeds omvangrijker doordat Rademaker steeds meer aan de standaard wil toevoegen. ‘Dan merk je dat je tegen performancelimieten aan gaat lopen. Dus zijn we met elkaar in gesprek gegaan en hebben we stappen gezet om het product sneller te maken’, aldus Van Vianen. Klaassen, lachend: ‘Nu duurt het engineeren van een productielijn van 40 tot 50 meter in Typical Manager 10 tot 15 minuten. Dat vinden we te lang. Serieus waar, we kijken of we dat in de toekomst nog kunnen verkorten.’

Voor de nabije en verdere toekomst heeft Rademaker nog genoeg andere uitbreidingen op het verlanglijstje staan. ‘We hebben gekozen voor een nieuw servoplatform. Beslisregels die in het verleden in aparte servoregelaars en een apart programma zaten, zullen bij de overgang naar het nieuwe platform in de plc-software terechtkomen. De scope van de plc-software breidt zich dus steeds verder uit. Het wordt een grote kluif om dat voor elkaar te boksen’, zegt Van Vianen. Andere plannen betreffen het genereren van signaaluitwisselingsdocumenten, uitbreiding van het uitwisselen van hmi-schermen en het genereren van elektrotechnische schema’s (nu in EPLAN).