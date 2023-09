Zorg dat je erbij bent: de Radboudumc Investment Day 2023 op 12 oktober in Nijmegen! De derde editie van Investment Day, gezamenlijk georganiseerd door Radboudumc, Radboud Universiteit, Briskr en Oost NL, is een matchmaking event voor investeerders, ondernemers en toponderzoekers in life sciences & health. Het is een unieke kans om nieuwe contacten op te doen en met experts uit het veld te praten over de potentiële maatschappelijke waarde van onderzoek.