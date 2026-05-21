Een bijzondere samenwerking tussen HENSOLDT en Robin Radar Systems moet zowel de vliegveiligheid als de bescherming van trekvogels rond King Shaka International Airport in Durban verbeteren. Op de luchthaven in Zuid-Afrika is daarvoor het geavanceerde MAX-vogelradarsysteem van Robin geïnstalleerd.

Het project richt zich specifiek op de bescherming van de boerenzwaluw (Barn Swallow), een trekvogel die jaarlijks vanuit Europa naar zuidelijk Afrika trekt. In de provincie KwaZulu-Natal bevindt zich een van de grootste slaapplaatsen ter wereld voor deze soort. Jaarlijks verzamelen zich daar tussen september en maart naar schatting drie miljoen zwaluwen. Dat levert een spectaculair natuurfenomeen op, maar vormt tegelijk een uitdaging voor de nabijgelegen luchthaven, waar vogelinslagen een serieus veiligheidsrisico kunnen zijn.

Om dat risico beter te beheersen, heeft HENSOLDT als hoofdaannemer gekozen voor inzet van de MAX 3D-vogelradar van Robin. Het systeem biedt 360 graden dekking en kan vogels realtime volgen tot op vijftien kilometer afstand. Dankzij hoogte-informatie en een zeer hoge scansnelheid kunnen zwermen nauwkeurig in kaart worden gebracht, zowel overdag als ’s nachts.

Volgens de betrokken partijen is het de eerste samenwerking van deze aard op het Afrikaanse continent. King Shaka International Airport behoort daarmee tot slechts twee luchthavens in Afrika die beschikken over deze technologie.

Naast veiligheid speelt ook natuurbehoud een belangrijke rol. De verzamelde radardata worden gedeeld met de University of KwaZulu-Natal voor onderzoek naar gedrag, vliegroutes en leefomgeving van de zwaluwen en andere vogelsoorten rond de luchthaven. Onderzoekers koppelen waarnemingen in het veld aan radardata om meer inzicht te krijgen in migratiepatronen en ecologische effecten.

“HENSOLDT heeft uitgebreide ervaring met het integreren van radartechnologie op luchthavens in Afrika”, zegt Christiaan Pelser, Head of ATM and Services bij HENSOLDT South Africa. “Dit project combineert operationele veiligheid met ecologische verantwoordelijkheid en sluit aan bij de veranderende prioriteiten binnen de luchtvaartsector.”

Ook Robin benadrukt dat de toepassing verder gaat dan alleen vliegveiligheid. “Hoewel de radar een belangrijk hulpmiddel is voor bird control-teams, draait dit project nadrukkelijk ook om natuurbehoud”, zegt Alex Coccia, Manager Customer Success – Avian bij Robin Radar Systems. “Radar maakt het mogelijk om grote groepen vogels tegelijkertijd te volgen en hun vliegroutes, hoogtes en gedrag in detail te analyseren.”

Volgens de betrokken partijen laat het project zien dat luchtvaartveiligheid en biodiversiteit elkaar niet hoeven uit te sluiten. Met de juiste technologie en samenwerking kunnen beide doelstellingen juist hand in hand gaan.