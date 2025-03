Advionics ontwikkelt en produceert hoogfrequente technologie voor zowel militaire als civiele toepassingen. Het paradepaardje van het bedrijf is een innovatieve IFF-antenne die elektronisch roteert in plaats van mechanisch. Zo’n antenne kan bepalen of een object vijandig is of niet.

“Een standaard IFF-antenne roteert mechanisch, maar ons product gebruikt 64 antennestralingselementen die elektronisch geschakeld worden”, legt CEO Jan Bonte uit. “Op een fregat kan ons systeem bovendien elektronisch compenseren voor de bewegingen van het schip.”

De hoogfrequente producten van Advionics worden niet alleen gebruikt voor defensie, maar ook in de medische sector, bijvoorbeeld bij de bestrijding van kanker.

Groei en extra werkgelegenheid

Door de toenemende vraag naar radarapparatuur, onder andere dankzij de verhoogde defensiebudgetten, investeert Advionics nu al in een extra productiehal van 6.000 vierkante meter. “We hebben proactief beslist om onze capaciteit met 50 procent uit te breiden”, zegt Bonte. “De defensie orders die we nu binnenkrijgen lopen tot 2030, dus dit is geen tijdelijke piek, maar een structurele groei.”

Momenteel werken er 200 mensen bij Advionics, maar met de uitbreiding zullen er nog eens 50 extra jobs bijkomen. Het bedrijf levert onder meer aan de Verenigde Staten, Duitsland en het Belgisch leger. “We willen onze opgebouwde expertise blijven aanbieden aan de militaire defensiemarkt en samen met andere spelers de grote uitdagingen aangaan waar Europa voor staat,” besluit Bonte.