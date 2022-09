De verantwoordelijkheden in de Raad van Bestuur van Bosch Rexroth worden gereorganiseerd. Op 1 november 2022 neemt Thomas Donato (50), voorheen verantwoordelijk voor Mobile Hydraulics, de verantwoordelijkheid voor de wereldwijde Sales en Factory Automation over van Dr. Marc Wucherer (52), die de organisatie eind oktober op eigen verzoek verlaat. Holger von Hebel, verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten, inkoop, logistiek, IT en Human Resources, zal ook Donato’s verantwoordelijkheid voor Mobiele Hydraulics overnemen. Vanaf november zal de Raad van Bestuur van Bosch Rexroth AG dus uit vier leden bestaan: Dr. Steffen Haack, Thomas Donato, Holger von Hebel en Reinhard Schäfer.

Wucherer heeft sinds 2017 met succes de Sales ontwikkeld en was sinds 2021 ook verantwoordelijk voor Factory Automation

Raad van Bestuur teruggebracht tot vier leden

Thomas Donato draagt de leiding van de business unit Mobile Hydraulics over aan Matthias Aberle

Donato is sinds begin 2022 lid van de Raad van Bestuur van Bosch Rexroth. Daarvoor was hij lid van de Raad van Bestuur voor Global Sales & Marketing bij Rockwell Automation. Bij Bosch Rexroth is Donato momenteel verantwoordelijk voor de business Mobile Hydraulics en leidt hij ook de bijbehorende business unit Mobile Hydraulics. Op 1 november neemt Matthias Aberle naast zijn productieverantwoordelijkheid de leiding van de business unit over.

Industriespecialist Wucherer trad in 2017 in dienst bij Bosch Rexroth en is sindsdien verantwoordelijk voor de wereldwijde Sales. Sinds begin 2021 is Wucherer ook verantwoordelijk voor Factory Automation. Donato zal ook deze taak overnemen.

‘’Marc Wucherer heeft in de afgelopen 6 jaar onze Sales gereorganiseerd, met passie geleid en vorig jaar met zijn wereldwijde team een recordaantal orders binnengehaald’’, aldus Filiz Albrecht, directeur en arbeidsleider van Robert Bosch GmbH en voorzitster van de Raad van Commissarissen van Bosch Rexroth AG. ‘’Ook onze fabrieksautomatisering heeft enorm geprofiteerd van Wucherer’s expertise en heeft zich succesvol ontwikkeld. Ik wil hem hiervoor en voor de uitstekende samenwerking binnen de Raad van Bestuur oprecht bedanken. Ik wens hem het allerbeste voor zijn persoonlijke en professionele toekomst’’.

