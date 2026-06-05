Quobly haalt €115 miljoen op voor industrialisatie van quantumcomputers.

Het Franse quantumtechnologiebedrijf Quobly heeft een Series A-financieringsronde van 115 miljoen euro afgerond. Met het kapitaal wil het bedrijf de industrialisatie van zijn siliciumgebaseerde quantumcomputers versnellen en eind 2026 zijn eerste commerciële systeem beschikbaar maken.

De investeringsronde wordt geleid door Bpifrance, SEALSQ en STMicroelectronics. Ook het European Innovation Council Fund (EIC Fund), Air Liquide Venture Capital, Blast en Innovacom participeren. De omvang van de investering onderstreept het groeiende vertrouwen van industrie en overheden in quantumtechnologie als strategische technologie voor Europa.

Beeld Quobly

Quantumproductie op basis van chipindustrie

Waar veel quantumstart-ups nog werken met experimentele technologieën en laboratoriumopstellingen, kiest Quobly bewust voor een aanpak die aansluit bij bestaande halfgeleiderproductie. Het bedrijf ontwikkelt silicium-qubits op basis van FD-SOI-technologie op 300 mm wafers, dezelfde technologie die ook in de conventionele chipindustrie wordt gebruikt.

Volgens Quobly biedt die aanpak belangrijke voordelen op het gebied van schaalbaarheid, reproduceerbaarheid en productiekwaliteit. Door gebruik te maken van bestaande semiconductorprocessen wil het bedrijf de stap van wetenschappelijk experiment naar industriële productie versnellen.

Daarmee positioneert Quobly zich op het snijvlak van quantumcomputing, halfgeleiderproductie en high-performance computing (HPC), drie technologiegebieden die de komende jaren steeds verder naar elkaar toe groeien.

Eerste commerciële systeem in 2026

Met de nieuwe financiering wil Quobly zijn eerste commerciële quantumcomputer op de markt brengen. Het systeem, Alloy Pioneer, wordt eind 2026 via de cloud beschikbaar gesteld voor onderzoeksinstellingen en gebruikers van high-performance computing.

Vanaf 2027 moeten de systemen ook direct kunnen worden geïntegreerd in bestaande HPC-omgevingen en datacenters. Volgens Quobly zijn de quantumcomputers ontworpen om qua energievoorziening, footprint en infrastructuurvereisten aan te sluiten bij bestaande rekencentra.

Via het ontwikkelplatform Alloy Forge kunnen klanten toepassingen ontwikkelen en testen op de quantumhardware.

Europese keten speelt sleutelrol

Opvallend is de sterke industriële verankering van het project. Quobly werkt nauw samen met bedrijven als STMicroelectronics, Air Liquide, Soitec en Orano. Die partners leveren expertise op gebieden als halfgeleiderproductie, materialen, cryogenica en procescontrole.

Voor de Europese hightechsector is dat een belangrijk signaal. Quantumtechnologie wordt steeds vaker gezien als een strategische technologie waarin Europa een zelfstandige positie wil opbouwen, vergelijkbaar met de ambities rond halfgeleiders en kunstmatige intelligentie.

Volgens Bpifrance laat Quobly zien hoe quantumarchitecturen kunnen worden ontwikkeld binnen bestaande industriële standaarden, waardoor grootschalige productie en Europese technologische autonomie dichterbij komen.

Van onderzoek naar industriële toepassing

De investering volgt op een eerdere seedfinanciering van 19 miljoen euro. In die fase wist Quobly aan te tonen dat silicium-qubits kunnen worden geproduceerd binnen bestaande halfgeleiderprocessen en geïntegreerd kunnen worden in een complete systeemarchitectuur.

Met de nieuwe financiering verschuift de focus van technologievalidatie naar industriële uitvoering. Het bedrijf wil de prestaties van zijn systemen verder verbeteren, de productie opschalen en commerciële implementaties versnellen.

Voor de Europese maakindustrie en semiconductorsector vormt Quobly daarmee een interessant voorbeeld van hoe fundamenteel onderzoek kan uitgroeien tot een nieuwe industriële waardeketen. Tegelijkertijd laat de investering zien dat quantumtechnologie steeds meer verschuift van wetenschappelijke belofte naar een technologieplatform waarvoor productiecapaciteit, supply chains en industrialisatie bepalend worden.

Maud Vinet, CEO en medeoprichter Quobly: “Met deze investering zetten we de stap van technologische validatie naar industriële uitrol en brengen we schaalbare quantumcomputers dichter bij de praktijk.”

Laurent Malier, Executive Vice President Global Technology R&D, STMicroelectronics: “Door quantumtechnologie te combineren met halfgeleiderproductie op industriële schaal versnellen we de commercialisering van Quobly’s systemen.”

Gwenaël Hamon, Senior Investment Director, Bpifrance: “Quobly bewijst dat quantumcomputing kan aansluiten op bestaande micro-elektronicastandaarden, een belangrijke stap voor Europese technologische autonomie.”

Carlos Moreira, CEO, SEALSQ: “De combinatie van quantumprocessors en post-quantumbeveiliging legt de basis voor veilige quantumcomputers voor industriële en kritieke toepassingen.”