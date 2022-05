De meer complexe robotlascellen voor grote series waren er al. Net als uiteraard het laswerk voor de kleinere series die handmatig worden gerealiseerd. Maar daartussenin was nog een gat te vullen, zo zagen ze bij machinebouwer AWL en technologiebedrijf OMRON. Dus gingen de twee partijen samen aan de slag en kwamen tot de Qube. Een cobotlascel voor repeterend laswerk van zo’n tien tot tienduizend stuks en volgens Stephan Pruiksma, innovatiemanager bij OMRON Benelux, eenvoudig te bedienen. ‘Dat laatste was echt een voorwaarde. De Qube staat op de productievloer naast de handlasser, die je niet moet belasten met een te complexe bediening van de robotcel. Daar is die persoon niet toe opgeleid, in plaats daarvan wilden we de lasser zo veel mogelijk in zijn of haar eigen wereld laten. Daarom hebben we ingezet op een laagdrempelige en gebruiksvriendelijke bediening, zodat de Qube snel z’n werk kan doen.’ Voordeel daarvan is bovendien dat de cobotcel juist dat deel van het werk overneemt dat voor de handlasser minder interessant is, zegt Pruiksma. ‘Er is wereldwijd een tekort aan handlassers, als ze afhaken komt dat deels door het repeterende werk. Met de Qube valt dat weg, bedrijven kunnen zo alsnog de wat grotere series realiseren.’

AWL is gevestigd in Harderwijk, OMRON in onder meer Hoofddorp. Het zijn diezelfde vestigingen waar de Qube is ontwikkeld, met de beoogde afzetmarkt van de cobotcel wereldwijd. In een vroeg stadium is een aantal exemplaren van de Qube bij klanten van AWL neergezet, vertelt Pruiksma. ‘Zie die bedrijven als launching customers, waar we de Qube direct productie hebben laten draaien om zo veel mogelijk feedback op te halen om het product zo snel mogelijk te optimaliseren.’

De eerste gesprekken tussen AWL en OMRON over de cobotcel dateren van twee jaar geleden. ‘Was corona er niet geweest, dan hadden we de Qube een jaar eerder kunnen lanceren’, zegt Pruiksma, die terugkijkt op een project met specifieke uitdagingen. ‘Die zaten ’m onder meer in de positionering. Een cobot kan een weg bepalen tussen verschillende ingeleerde punten – lineair of circulair – maar bewaakt daarbij de veiligheid over het gebaande pad op alle assen. Lassen vraagt daarentegen juist om het heel nauwkeurig en consistent aflopen van dat pad, zonder een belemmering door externe factoren. Ook hadden we te maken met de behoefte aan een laagdrempelige interface, waarbij we als het ware zo veel mogelijk in het hoofd van de handlasser moesten kruipen.’

Volgens Pruiksma is aan beide aspecten voldaan. ‘En daarmee ook aan wat een innovatie vandaag de dag vraagt. De ontwikkeling van een toepassing zoals de Qube vergt meer en meer een multidisciplinaire aanpak. Machines worden complexer, wat vraagt om steeds meer disciplines. Je kunt die allemaal in eigen huis willen hebben, het werkt al snel veel efficiënter om elkaars expertise te benutten. Hoe dat uitpakt, hebben AWL en wij tijdens de ontwikkeling van de Qube ervaren.’