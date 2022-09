Quatt maakt vandaag bekend €2 miljoen te hebben opgehaald bij Impact Equity Fund en een familiefonds. Hiermee start de technologie startup met de grootschalige uitrol van haar innovatieve AI-gedreven hybride warmtepomp.

Om de adoptie van de warmtepomp in Nederland te versnellen en het gasverbruik significant te verminderen, ontwikkelde Quatt een slimme hybride warmtepomp. De Quatt Hybrid is all-electric-ready en uitgerust met zelflerende aansturingssoftware. Hiermee biedt de tech-startup consumenten een betaalbare en toekomstbestendige oplossing om tot 80% van de gasrekening te besparen. Quatt wist in korte tijd 5.000 orders binnen te halen en het bedrijf ligt op koers om haar ambitie te realiseren: 1 miljoen geïnstalleerde Quatt warmtepompen in 2030. Ondersteund door een additionele €2 miljoen aan financiering start Quatt in oktober 2022 met de eerste commerciële installaties.

€2 miljoen voor grootschalige uitrol Quatt Hybrid

Eerder in 2022 haalden de ondernemers, broers Bas en Marijn Flipse, €1,25 miljoen aan financiering op om hun ambitieuze doel te realiseren. Hiermee is sindsdien het product veelvuldig getest, het team uitgebreid naar 20+ medewerkers en is de installatietak van het bedrijf opgebouwd. De nieuwe financiering stelt Quatt in staat verder op te schalen naar 10.000 geïnstalleerde Quatt Hybrids eind 2023.

“Tot nu toe zijn onze verwachtingen overtroffen. De Quatt Hybrid heeft de beste prestatie/prijs verhouding in de markt, en het is natuurlijk bemoedigend om te zien dat naast 5.000 consumenten ook professionele investeerders geloven in onze visie. Nu deze transactie gesloten is, kunnen we ons volledig focussen op de uitrol. Na een succesvolle pilot gaan we vanaf oktober met de eerste commerciële installaties écht beginnen aan de realisatie van onze missie. Op naar de 1 miljoen!”, aldus Marijn Flipse, CEO en co-founder van Quatt.

“Het is evident dat we zo snel mogelijk en grootschalig moeten overstappen naar warmtepompen. In die transitie zagen wij twee vertragende factoren. Hoe krijg je de consument mee? En hoe krijg je snel genoeg een substantieel aantal geïnstalleerd met de beperkte installatie-capaciteit die er momenteel is?

Quatt lost beide problemen op met een klantgerichte aanpak, aantrekkelijk product en een efficiënt installatie-proces. Daarmee bieden ze een haalbare uitkomst voor de snelle vermindering van het Nederlandse gasverbruik. Voor ons de reden om te investeren en bij te dragen aan een duurzaam Nederland”, aldus Deron Amen, Investment manager bij Impact Equity Fund.

Minder monteurs benodigd en eerlijke prijzen

De hybride warmtepompen van Quatt worden direct aan de consument geleverd. Hierdoor blijft de huidige lange en kostbare leveringsketen van fabrikant via de groothandel en installateur naar de consument achterwege. Door de keten opnieuw uit te vinden, voorkomt het bedrijf dat monteurs tijd kwijt zijn aan verkoop, logistiek en administratie. De effectievere inzet van monteurs is essentieel, want zij vormen momenteel een bottleneck binnen de energietransitie. Met een verkorte keten en efficiënte installaties biedt Quatt een prijs die gemiddeld 30-50% lager ligt dan die van traditionele hybride warmtepompen.

“We zitten in een energiecrisis en de economische wetten van de schaarste dicteren nu dat prijzen links en rechts omhoog gaan. Ook warmtepompen zijn het laatste jaar duizenden euro’s duurder geworden en de consument heeft eigenlijk geen andere keus dan gewoon te betalen. Het is onze missie om de transitie naar fossielvrije verwarming te versnellen en daarom doen wij niet mee aan deze prijsgekte. Wij kiezen voor een eerlijke prijs, zodat wij onszelf dwingen ons product en installatieproces te verbeteren. Op die manier kunnen we meer warmtepompen installeren en klimaatverandering tegengaan”, aldus Bas Flipse, COO en co-founder van Quatt.

Quatt is een start-up, opgericht in 2021 door broers Bas Flipse en Marijn Flipse. De missie van Quatt is het versnellen van de transitie naar fossielvrij verwarmen.. Het eerste product is de Quatt Hybrid: een slimme, all-electric-ready hybride warmtepomp voor de Nederlandse markt waarmee tot 80% van de gasrekening bespaard kan worden ten opzichte van verwarming met een CV-ketel. De Quatt Hybrid wordt direct aan de consument verkocht, aangestuurd door zelflerende software en maakt de warmtepomp tot een design-object. Het doel is 1 miljoen geïnstalleerde Quatt warmtepompen in 2030.