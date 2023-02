Qualinx, een pionier op het gebied van ultra-low power tracking en connectiviteitsoplossingen, heeft zijn Serie A-investering van € 8 miljoen aangekondigd door FORWARD.one, InnovationQuarter Capital en Waterman Ventures.

Opgericht als spin-off van de TU Delft en ondersteund door eerdere investeringen van Delft Enterprises, ontwikkelde en testte het bedrijf met succes een nieuwe radiochip die geopositioneringsinformatie kan ontvangen van Global Navigation Satellite Systems (GNSS) met een 10 keer lager stroomverbruik, kleinere chipgrootte en tegen lagere kosten in vergelijking met bestaande oplossingen. De chip is in staat om signalen van alle belangrijke satellietsystemen, waaronder GPS, te detecteren om de locatie en tijd nauwkeurig te bepalen.

De kerninnovaties van Qualinx zijn gepatenteerd en komen voort uit het promotieonderzoek van de oprichters in Digital Radio Frequency (DRF) -technologie. DRF maakt het mogelijk om een aanzienlijk deel van het analoge gebied van de chip over te brengen naar het digitale domein en maakt CMOS-schaling mogelijk voor GPS-achtige radio’s, en daardoor een aanzienlijke vermindering van het stroomverbruik, de grootte en de kostprijs van de chip .

“Onze volgende stap is de lancering van de QLX300+, een System-on-Chip met ‘s werelds kleinste en meest energiezuinige GNSS-sensor”, zegt Tom Trill, CEO van Qualinx. “De QLX300+ zal maar liefst 10 keer minder energie verbruiken dan de momenteel beschikbare GNSS-apparaten op de markt en zal volgend jaar in massaproductie zijn. Door de verbeterde efficiëntie kan de accuduur van bijvoorbeeld fitnesstrackers en smartwatches worden verlengd van uren naar meerdere dagen. “

De technologie beperkt zich niet alleen tot GNSS; het kan worden geïmplementeerd om elke radio te maken. Hun product van de tweede generatie, de QLX400, combineert bijvoorbeeld GNSS met een Internet-of-Things (IoT) -radio op één chip, om een locatie te volgen en te communiceren terwijl ze nauwelijks stroom verbruiken.

Tegenwoordig moeten fysieke activa, ongeacht de grootte, te allen tijde worden bewaakt. Zoals Trill uitlegt: “Er is wereldwijde bezorgdheid over de veiligheid van elk actief, vooral wanneer het beweegt. Het verzenden van een product van magazijn naar winkel zonder onderbrekingen in connectiviteit vereist momenteel een multi-chipoplossing om naadloze connectiviteit te bieden tussen klassieke GNSS- en grondgebaseerde IoT-radio’s. Wij bieden een single-chip oplossing die beide kan doen. Het is universeel toepasbaar, betaalbaar en heeft een ultralaag stroombudget.”

“We zijn trots en enthousiast om samen te werken met Qualinx naast onze mede-investeerders”, zegt Arjan Göbel, partner bij FORWARD.one. “Niet vaak zien we zo’n fundamentele stap-verandering in technologische ontwikkeling gericht op een grote, wereldwijde en toekomstbestendige markt. Door hun topteam en snelle team toe te voegen, zijn we ervan overtuigd dat Qualinx het potentieel heeft om alle bestaande GNSS- en radiocommunicatietechnologie te vervangen.”

Qualinx is een hightech fabless halfgeleiderbedrijf gevestigd in Delft, Nederland, en ontwikkelt oplossingen om het probleem van het hoge stroomverbruik in radiochiptechnologie op te lossen, waaronder GNSS- en IoT-sensoren. Het bedrijf wordt geleid door Tom Trill (CEO) en is opgericht door oud-wetenschappers van de TU Delft, Massoud Tohidian (CTO), Iman Madadi (CIO) en Amir Reza Ahmadi Mehr (SVP Engineering).

FORWARD.one is een durfkapitaalbedrijf dat zich richt op hightech hardware start-ups en scale-ups met € 200 miljoen onder beheer, inclusief investeringen in robotica, halfgeleiders, fotonica, sensoren, extended reality en biomanufacturing. Met een team van financiële professionals en ondernemers ondersteunt FORWARD.one actief hun portfoliobedrijven om hun doelen en ambities te bereiken.

InnovationQuarter is een van de meest actieve investeerders in Nederland. IQ financiert disruptieve startups &scale-ups in de provincie Zuid-Holland die zorgen voor een schonere, slimmere en gezondere wereld. Het IQCapital (€ 143 miljoen) fonds treedt op als lifecycle investor met vier fondsen en heeft een bijzondere focus op deeptech, life sciences &high-tech. IQCapital treedt op als een geduldige investeerder met een uitgebreid netwerk van meer dan 250 mede-investeerders en brede interne kennis over internationale expansie en innovatie.