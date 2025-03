QDI Systems is een baanbrekend deep-tech bedrijf dat beeldvormingsapparaten ontwikkelt voor medische toepassingen, met behulp van geavanceerde quantumdot-nanomaterialen. Het bedrijf werd in 2019 opgericht als een spin-off van het Zernike Institute for Advanced Materials aan de Rijksuniversiteit Groningen door natuurkundige en PhD Artem Shulga. Het team van QDI Systems bestaat uit 17 experts, waarvan velen een PhD hebben in scheikunde of nanowetenschap. Het bedrijf heeft eerder in totaal €6,6 miljoen aan financiering opgehaald bij investeerders zoals NOM , Carduso Capital, RuG Ventures en Maki.vc. Bron NOM