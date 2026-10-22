Q-Fin breidt zijn positie van leverancier van machines voor het ontbramen, afronden en finishen van metalen plaatdelen uit naar die van aanbieder van verder geautomatiseerde finishlijnen. Met de nieuwe Qube-oplossingen automatiseert het bedrijf ook het laden, lossen, transporteren en sorteren van producten rond de finishmachines.

Bart van Quickelberghe, manager Q-Fin Handling Solutions

Deze Qubes zijn modulaire handlingoplossingen voor het automatisch beladen, ontladen, keren en verplaatsen van metalen plaatdelen rondom een finishinglijn. Ze brengen handling en finishing samen in één schaalbare productieflow.

‘De Qubes zijn ontwikkeld voor plaatbewerkers die méér uit hun proces willen halen: meer autonomie, meer grip en meer output, zonder de flexibiliteit van hun dagelijkse productie op te geven’, zegt Bart van Quickelberghe, manager Q-Fin Handling Solutions.

Q-Fin heeft een sterke positie in de markt voor machines voor het afwerken van gesneden plaatdelen. Maar wanneer het ontbramen eenmaal is geautomatiseerd, verschuift het probleem in veel productieomgevingen een stap. Producten moeten nog altijd worden aangevoerd, opgepakt, omgekeerd, opnieuw bewerkt en afgevoerd. Van Quickelberghe: ‘Bij Q-Fin kijken we daarom niet langer uitsluitend naar de snelheid van de finishmachine, maar naar de complete productiestroom.’



Gestandaardiseerde modules

De Qubes zijn opgebouwd uit gestandaardiseerde modules, die op verschillende manieren kunnen worden gecombineerd. ‘Een klant kan beginnen met een standalone finishmachine van Q-Fin, later batchtafels of een rotator toevoegen en uiteindelijk doorgroeien naar robotische handling. Daardoor hoeft een bedrijf de investering voor een Qube niet in één keer te doen’, legt Van Quickelberghe uit. ‘Bovendien kunnen bedrijven op die manier veel gerichter automatiseren. Zij hoeven niet meteen een volledige lijn om te bouwen, maar kunnen starten waar de winst het grootst is. Misschien begint dat met het automatisch beladen van een machine of met het beperken van wachttijd tussen batches. Wanneer de productie groeit of de behoefte verandert, kan de oplossing worden uitgebreid met extra modules zoals aanvullende handling of een rotator. Zo kunnen klanten stap voor stap bouwen aan een productieflow die niet alleen meegroeit met hun bedrijf, maar ook de productie actief vooruithelpt. De finishmachine blijft daarbij het kloppend hart, maar de productiviteit binnen bedrijven gaat steeds meer worden bepaald door wat eromheen gebeurt.’

Laagdrempelige instap

Bijzonder is ook dat de Qubes niet voor elk nieuw product opnieuw hoeven te worden geprogrammeerd. ‘Wij willen niet dat een operator ieder nieuw product moet programmeren. Onze EYE-Q bouwsteen voor undefined product picking combineert vision, het grijpersysteem en motionlogica en kan vooraf onbekende producten verwerken. Een klant hoeft dus niet eerst voor ieder product een DXF-bestand aan te leveren. Daardoor houden we de instap in automatisering laagdrempelig. Een ERP-koppeling kan later altijd nog worden toegevoegd.’

De Qubes bieden met de Q-Fin Q-Bot oplossingen voor producten tot 8 kilogram en dit loopt via de Qube 15 en Qube 50 op tot de Qube 90 voor producten tot 90 kilogram. Afhankelijk van de uitvoering zijn één tot zes palletposities mogelijk. Producten kunnen beginnen bij circa 40 bij 40 millimeter en doorlopen tot palletformaat. Voor producten die buiten het bereik van de automatische handling vallen, kan de lijn eenvoudig naar handmatige belading worden omgeschakeld. Daarmee kan de finishlijn volgens Van Quickelberghe in principe 100 procent van de productie verwerken, ook wanneer niet ieder product automatisch kan worden geladen en ontladen.

‘Welke configuratie economisch het meest interessant is, verschilt sterk per bedrijf. Q-Fin brengt daarom vooraf de productieomgeving en ambities van de klant in kaart. Niet alleen volumes tellen mee, maar ook personeelsbezetting, arbeidsintensiteit, gewenste groei, kwaliteit en mogelijke draaiuren. Zelfs bij relatief kleine aantallen kan automatisering interessant zijn wanneer producten nu veel handwerk vragen.’

Actieve ondersteuning

Q-Fin ondersteunt klanten actief bij de implementatie en procesinrichting door middel van training. Een traject dat begint in de pre-salesfase en doorloopt tot inbedrijfstelling en service. ‘In onze showroom laten we klanten met hun eigen producten ervaren wat de technologie voor hen betekent. Bij installatie begeleiden en trainen we de operators. Bij grotere projecten laten we teams van klanten hier vooraf al productie draaien. Vervolgens begeleiden we ook hun eerste productieruns op locatie. Zo kijken we samen waar nog kennis ontbreekt en aanvullende training nodig is.’

De eerste Qubes hebben inmiddels hun weg naar klanten al gevonden. Daarnaast staan de productielijnen ook opgesteld in de showroom van Q-Fin Handling Solutions in Bergeijk. Verder zijn ze te zien tijdens de EuroBLECH in Hannover deze week.