Naast faciliteiten zoals robots, omkeerstations, transportbanden en hefhulpmiddelen moet het ontbraamproces en de handling softwarematig geïntegreerd worden in het productieproces van de klant. Een essentiële vereiste hiervoor is de uitgebreide softwareconfiguratie van de ontbraammachines, die al aanwezig is in de machines van Q-Fin en ze “4.0 ready” maakt.

Om dit mogelijk te maken, heeft Q-Fin in samenwerking met meerdere partners een platform voor dit doel ontwikkeld. Dit platform is genaamd “Qonnect+”. Samen met deze partners is nu een universele API beschikbaar die kan communiceren met ERP/MES-systemen, FTS, 3D-vision-systemen en robots. MKG is al de eerste ERP-softwareprovider die met succes communiceert met Qonnect+, zodat eindbewerkingen voor plaatwerk volledig in het ERP-pakket kunnen worden ingevoerd. Deze bewerkingen worden gepland en de eindbewerkingen worden automatisch in de ontbraammachine geladen. Zodra de opdracht is voltooid, kan de Q-Fin-machine dit in het ERP-systeem als voltooid melden.

