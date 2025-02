Lantmännen Unibake: state-of-the-art machinepark

Lantmännen Unibake in Londerzeel produceert elke dag zo’n 100 ton kwaliteitsbroden, van sandwiches tot stokbroden en hamburger buns. De sleutel tot succes? De gouden combo van mens en machine: de trots en het metier van het team enerzijds, en een hoogtechnologisch machinepark anderzijds. Dat leverde hen voor de tweede keer een Factory of the Future Award op, na hun eerste award in 2018. Bij de heropbouw van de fabriek in 2016 grepen ze de kans om te investeren in innovatieve productielijnen en -technologieën, met grote aandacht voor duurzaamheid. Het resultaat? Een (bijna) gehalveerde CO 2 -voetafdruk in de laatste 5 jaar.

De fabriek blijft zich ontwikkelen dankzij samenwerkingen met externe partners, zoals leveranciers, onderzoekers en federaties, maar ook door de productie te optimaliseren. En dat is een teamprestatie: “Dat wij ons een ‘Factory of the Future’ mogen noemen, is het resultaat van het collectieve engagement van alle collega’s. En daar zijn we bijzonder trots op”, verklaren Christophe Laureys (Site Manager Londerzeel) en Gianni Malfait (Operations Director). “Ons bedrijf wil op vlak van duurzaamheid en technologie toonaangevend blijven. We kijken er dan ook naar uit om de nieuwste technologische ontwikkelingen in onze fabriek toe te passen. We zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat artificiële intelligentie een scala aan nieuwe mogelijkheden biedt voor onze medewerkers en productieprocessen.”

Chaudfontaine verduurzaamt dankzij digitalisering

Chaudfontaine investeerde samen met Coca-Cola Europacific Partners in de gelijknamige fabriek in Chaudfontaine, waar ze een unieke warmwaterbron van 37°C exploiteren. Dankzij die investeringen zijn de processen grotendeels geautomatiseerd en is de volledige toeleveringsketen – van orderverwerking tot kwaliteitscontrole – gedigitaliseerd. Deze verduurzaming leverde Chaudfontaine in 2021 een certificering voor koolstofneutraliteit op. Daarnaast blijft het bedrijf sterk inzetten op veiligheid, welzijn en persoonlijke ontwikkeling.

“Deze prijs toont aan onze medewerkers, klanten, leveranciers en consumenten dat we onze engagementen naleven binnen de verschillende pijlers van Factory of the Future”, zegt Achmed Boumrah, Site Director. “Bovendien gaven de auditors ons nieuwe inzichten om ons nog verder te verbeteren. Ons bedrijf heeft grote ecologische ambities en wil technologisch toonaangevend blijven. Er liggen nog veel kansen op het gebied van digitalisering. En de mogelijkheden die kunstmatige intelligentie biedt ter ondersteuning van onze medewerkers, zijn veelbelovend.”