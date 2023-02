ECFG verwerft een minderheidsbelang in de innovatieve fashion-tech scaleup PTTRNS.ai uit Eindhoven. PTTRNS.ai is gespecialiseerd in personalisatie en digitale transformatie voor de mode-industrie. Door gebruik te maken van AI-gedreven geavanceerde 3D-visualisatietechnieken stelt PTTRNS.ai de mode-industrie in staat om de winstgevendheid, duurzaamheid en efficiëntie te verbeteren. De investering zal worden gebruikt om het eigen SaaS platform door te ontwikkelen en de internationale klantenkring flink verder te laten groeien.

Digitalisering en consumentenbegrip als fundering voor verduurzaming mode-industrie

PTTRNS.ai, opgericht in 2019, is in 2022 uitgeroepen tot snelst groeiende MKB data science bedrijf in Nederland. Het innovatieve 3D visualisatieplatform van PTTRNS.ai stelt modemerken in staat om in een vroeg stadium fotorealistische afbeeldingen te genereren op basis van ontwerppatronen, wat direct tijd- en kostenbesparend werkt.

Daarnaast geeft het platform inzicht in consumentengedrag, voorkeur en smaak, door consument de juiste digitale producten te laten zien. De waarde van deze ‘digitale stylist’, die consumenten goed begrijpt en advies en vertrouwen geeft tijdens het aankoopproces, is voor merken en (online) retailers terug te vinden in vermindering van retourzendingen en verhoging van verkoopcijfers en klantloyaliteit.

Investering in groei

De platformen van PTTRNS.ai hebben zich de afgelopen jaren in de markt bewezen, zijn rijp voor opschaling en hebben een groot marktpotentieel. Met de investering van ECFG is PTTRNS.ai in staat om haar oplossingen door te ontwikkelen en fors in te zetten op marketing en sales om de groei te realiseren.

Ruben Baijens, Investment director en partner ECFG: “Wij zien voor PTTRNS.ai een actueel window-of-opportunity in met name de 3D visualisatie voor de mode-industrie. We hebben veel vertrouwen in het breed ervaren senior managementteam, dat gecommitteerd is aan het realiseren van de plannen. Wij staan het team van PTTRNS.ai graag bij in de verdere groei”.

Marco van Herpen, Managing director en founder PTTRNS.ai: “De afgelopen jaren hebben we veel energie geïnvesteerd in het ontwikkelen van ons platform, met altijd in het achterhoofd dat we hiermee consumenten helpen bij het doen van de juiste aankopen terwijl we ondertussen de duurzaamheid van de fashion industrie vergroten. Het vertrouwen wat spreekt uit deze investering van ECFG waarderen we enorm en sterkt ons om met nog meer enthousiasme deze missie waar te maken”.

PTTRNS.ai is een Nederlands AI-bedrijf, gevestigd in Eindhoven, dat in 2019 is opgericht door Marco van Herpen en Erik van Breusegem. PTTRNS.ai ontwikkelt SaaS-platformen die zich richten op digitalisering binnen de modewereld. Door het aanbieden van personalisatie- en visualisatietechnieken kunnen modebedrijven inspelen op wat consumenten echt willen. Hierdoor worden winstgevendheid, duurzaamheid en efficiëntie verbeterd.

ECFG is een onafhankelijke fondsbeheerder die adviseert, begeleidt en investeert in MKB-bedrijven die actief zijn in het business-to-business segment. De activiteiten zijn primair gericht op het strategisch en financieel ondersteunen van innovatieve, duurzame en veelbelovende bedrijven. Daarnaast bieden de brede basis van ondernemersinvesteerders en het relevante netwerk extra toegevoegde waarde. Sinds de start van ECFG in 2008 heeft het meer dan 400 ondernemers en bedrijven begeleid bij business development, financiering en strategie en meer dan 30 participaties gerealiseerd. ECFG werkt in lijn met de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Het ECFG-team bestaat uit 14 personen en is gevestigd in het centrum van Eindhoven.