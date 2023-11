Vorige week bereikte Psicontrol, onderdeel van Picanol, de bijzondere mijlpaal van maar liefst 500 miljoen geplaatste SMD-componenten in 2023. Dit spectaculaire aantal werd voor de eerste keer behaald in één jaar tijd, een nieuw hoogtepunt voor ons bedrijf.

Deze nieuwe mijlpaal werd in tandem gerealiseerd in onze productievestiging in Ieper en die in Râșnov, Roemenië. Het bijzondere hoogtepunt werd dan ook op dezelfde dag gevierd in beide vestigingen, met een traktaat als bedanking voor de bijdrage van alle Belgische en Roemeense collega’s. Beide teams gingen ook op de foto met de symbolische cijfers 500.000.000.

“De recente investeringen in nieuwe SMD-lijnen in onze productievestiging in Roemenië hebben de totale capaciteit van onze productiefaciliteiten aanzienlijk vergroot. In Ieper en Râșnov samen beschikken we zo over maar liefst zes SMD-lijnen die het mogelijk hebben gemaakt om deze mooie mijlpaal te realiseren. De componenten worden op onze uiterst moderne en geautomatiseerde SMD-lijnen geplaatst op printplaten, die uiteindelijk terechtkomen in de producten van onze klanten uit zeer diverse industrieën. We zijn dan ook bijzonder trots op de teams in Ieper en Roemenië die zo hard hebben gewerkt om deze mijlpaal te bereiken”, aldus Peter Baert (Operations Manager).

Psicontrol legt zich toe op het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en de ondersteuning van op maat gemaakte controllersystemen met een technologische focus op hedendaagse menselijke interfacing, draadloze communicatietechnologieën en geïntegreerde systemen. Met vestigingen in Ieper (België) en Râșnov (Roemenië) richt Psicontrol zich voornamelijk naar industriële afnemers, waarbij betrouwbaarheid cruciaal is. Zo is het vandaag toeleverancier in diverse sectoren zoals textielmachines, compressoren, HVAC en verkoopautomaten. Psicontrol heeft zijn hoofdzetel in Ieper (België) en telt wereldwijd meer dan 500 medewerkers.

Psicontrol is deel van Picanol Group, een businessunit van Tessenderlo Group (Euronext: TESB). Tessenderlo Group is een industriële groep die zich toelegt op landbouw, het valoriseren van bio-reststoffen, machines, machinebouw, elektronica, energie en het leveren van industriële oplossingen met een focus op water. ‘Every Molecule Counts’ staat centraal in de strategie van de groep: Tessenderlo Group streeft er voortdurend naar zijn producten en processen maximaal te valoriseren en waarde toe te voegen aan alles wat het doet.