De regeling is bedoeld voor mbk-ondernemingen en innovatieve startups uit alle economische sectoren – dus ook agrifood – in de regio’s Noordoost-Brabant, Midden-Brabant en West-Brabant. Het subsidiepercentage voor bestaande ondernemingen is 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 50.000 euro. Voor innovatieve startups is dat 50% met een maximum subsidiebedrag van 15.000 euro.