Wie in de hightechindustrie het verschil wil maken, moet verder kijken dan de eigen werkplaats. LM Systems weet dat als geen ander. Als gespecialiseerde toeleverancier van lineaire geleidingen – de bewegende kern van precisiemachines – vervult het bedrijf een stille maar onmisbare rol in de semiconductorketen.

‘Time-to-market is doorslaggevend geworden’

Voor toeleveranciers in de hightechketen geldt een ijzeren wet: er is geen ruimte voor compromissen. LM Systems werkt nauw samen met de maakbedrijven die subassemblies bouwen voor de hightechsector. De geleidingen, kogelomloopspindels, kruisrollenlagers en dergelijke zijn zelden standaard. Ze worden aangepast aan de specifieke eisen van de toepassing: speciale vetten, anti-reflectiecoatings, anti-oxidatiecoatings, aangepaste kogeldiameters voor de gewenste loopweerstand, voorspanning en lineaire lagers die voldoen aan de hoogste cleanroomeisen. Elke aanpassing vraagt om kennis, overleg en precisie.

‘Je kunt niet werken met dozenschuivers’, zegt Ruud de Vos, directeur van LM Systems. ‘Mensen moeten weten waar het over gaat. Een engineer die onze producten toepast, moet begrijpen wat er in de machine gebeurt, wat de belasting is, welke snelheden gehaald worden, welke omgeving de geleiding moet trotseren.’

Voorraad als basis

In de hightechketen draait alles om snelheid. Nieuwe generaties machines worden in steeds kortere cycli ontwikkeld. Dat betekent dat ook toeleveranciers moeten meebewegen. En dat begint bij prototyping, waarvoor binnen LM Systems capaciteit beschikbaar wordt gemaakt zodra er vanuit de keten een vraag komt. Het bedrijf houdt grote voorraden aan van de specifieke geleidingstypen, zodat aanpassingen en leveringen direct kunnen starten. Die voorraad vormt de basis voor korte levertijden, ook als maatwerk nodig is.

Daarbovenop beschikt LM Systems over een eigen werkplaats en een hypermoderne cleanroom ISO klasse 6/7. Aanpassingen worden in-house gedaan. Dat verkort de doorlooptijd aanzienlijk en houdt de kwaliteitscontrole in eigen hand.

Beheersbare levertijden

‘Als je bij het prototype al nadenkt over een eventuele latere transfer naar serieproductie, voorkom je vertraging bij opschaling’, aldus De Vos. ‘Bij semicongerelateerde projecten is dat geen optie maar een vereiste. Wij denken daar proactief in mee. Niet alleen in de techniek, maar ook in de documentatie en de processtabiliteit.’

De producten die LM Systems levert, komen van THK, de Japanse fabrikant die de lineaire geleiding in zijn huidige vorm uitvond en wereldwijd marktleider is. Die combinatie van THK-kwaliteit en de lokale kennis en servicecapaciteit van LM Systems vormt een sterk fundament. Ook met THK in Japan zijn afspraken gemaakt over prototyping voor semiconprojecten. Dat zorgt ervoor dat zelfs bij bijzondere of nieuwe typen geleidingen de levertijden beheersbaar blijven.

Productie verschuift, kennis blijft

De hightechketen is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Waar productie vroeger geconcentreerd was in Europa, verschuift serieproductie nu steeds meer naar Azië, en in mindere mate naar de Verenigde Staten. De strategie is pragmatisch: local-to-local. Wat je in Azië verkoopt, wil je in Azië produceren. Dat verlaagt logistieke risico’s, verkort levertijden en vergemakkelijkt samenwerking met lokale klanten. Voor LM Systems betekent dit een verschuiving in de eigen rol. De grootste afnemers van geleidingen zitten inmiddels in Azië. Maar de kennis – diepgaande expertise rond toepassingen, aanpassingen en randcondities – blijft verankerd in Nederland.

De Vos: ‘Wij bezoeken onze partners met hoge regelmaat om kennis over te dragen. Niet om te controleren, maar om samen te zorgen dat de kwaliteit geborgd blijft.’ Prototyping blijft hoe dan ook in Nederland. LM Systems fungeert daarmee als kennisanker in een keten die steeds internationaler wordt.

Engineering als onderscheid

Naast het leveren van geleidingen biedt LM Systems actieve engineeringondersteuning aan zijn ketenpartners. Dat gaat verder dan het beantwoorden van technische vragen. Het bedrijf rekent mee, adviseert over de juiste dimensionering en geeft een second opinion als specificaties tijdens de ontwikkeling veranderen.

Want dat gebeurt regelmatig. Wat in de prototypefase goed werkt, kan in de serieproductie tegen nieuwe grenzen aanlopen. Belastingen nemen toe, snelheden worden opgeschroefd, de omgeving verandert. Dan is het zaak dat toeleverancier en first tier supplier samen snel kunnen schakelen.

Snelheid én overdraagbaarheid

Dagelijks opereert LM Systems in het spanningsveld tussen snelheid en overdraagbaarheid. Een prototype moet snel klaar zijn, maar als het succesvol is en opgeschaald moet worden naar serieproductie aan de andere kant van de wereld, moet elk detail gedocumenteerd en reproduceerbaar zijn.

‘Time-to-market is doorslaggevend geworden’, concludeert De Vos. ‘Maar je wint niets als je snel bent in de prototypefase en vervolgens maanden verliest bij de overdracht naar productie. De echte winst zit in het beheersen van de hele keten, van prototype tot stabiele serieproductie, waar ook ter wereld.’