Tyson Foods een van ‘s werelds grootste voedingsbedrijven, heeft een overeenkomst bereikt voor een tweevoudige investering met Protix, de specialist met marktleider in insecteningrediënten. De strategische investering zal de groei van de opkomende insecteningrediëntenindustrie ondersteunen en het gebruik van insecteningrediëntenoplossingen uitbreiden om efficiëntere duurzame eiwitten en lipiden te creëren voor gebruik in het wereldwijde voedselsysteem. De overeenkomst combineert de wereldwijde schaal, ervaring en het netwerk van Tyson Foods met de technologie en het marktleiderschap van Protix om te voldoen aan de huidige marktvraag en schaalproductie van insecteningrediënten.

Via een directe aandeleninvestering zal Tyson Foods een minderheidsbelang in Protix verwerven om zijn wereldwijde expansie te helpen financieren. Daarnaast zijn Tyson Foods en Protix een joint venture aangegaan voor de exploitatie en bouw van een fabriek voor insecteningrediënten in de continentale Verenigde Staten. Na voltooiing zal het de eerste grootschalige faciliteit in zijn soort zijn om bijproducten van de voedselproductie te upcyclen tot hoogwaardige insecteneiwitten en lipiden die voornamelijk zullen worden gebruikt in de huisdiervoedings-, aquacultuur- en veeteeltindustrie.

“Onze samenwerking met Protix vertegenwoordigt de nieuwste strategische investering van Tyson Foods in baanbrekende oplossingen die toegevoegde waarde bieden aan de activiteiten van Tyson Foods”, aldus John R. Tyson, chief financial officer van Tyson Foods. “De levenscyclus van insecten biedt de mogelijkheid voor volledige circulariteit binnen onze waardeketen, waardoor onze toewijding aan het bouwen van een duurzamer voedselsysteem voor de toekomst wordt versterkt.”

Kees Aarts, CEO van Protix, zegt: “We zijn erg verheugd om de volgende stap in onze internationale groeistrategie aan te kondigen. De strategische samenwerking tussen Tyson Foods en Protix bevordert ons gezamenlijke werk aan het creëren van hoogwaardige, duurzamere eiwitten met behulp van innovatieve technologie en oplossingen. Bovendien kunnen we hun bestaande bijproducten meteen gebruiken als grondstof voor onze insecten. Deze overeenkomst is een belangrijke mijlpaal voor Protix en versnelt onze ambitie om te groeien door middel van internationale partnerschappen aanzienlijk.”

De te bouwen faciliteit in de VS zal een gesloten systeem huisvesten om alle aspecten van de productie van insecteneiwitten te ondersteunen, inclusief het fokken, broeden en uitkomen van insectenlarven. Naast ingrediënten voor de aquacultuur- en huisdiervoedingsindustrie kunnen verwerkte larven ook worden gebruikt als ingrediënten in vee- en plantenvoer.

Protix is een volledig geïntegreerd bedrijf in insecteningrediënten en produceert en verwerkt jaarlijks 14.000 ton LLE in zijn Nederlandse faciliteit die sinds 2019 in bedrijf is. Het bedient grote wereldwijde bedrijven in de huisdiervoedings-, aquacultuurvoeder-, veevoeder- en organische meststofindustrie, omdat de vraag naar insecteningrediënten blijft groeien.

Tyson Foods is een van ‘s werelds grootste voedingsbedrijven en een erkende leider in eiwitten. Opgericht in 1935 door John W. Tyson en gegroeid onder vier generaties van familieleiderschap, heeft het bedrijf een breed portfolio van producten en merken zoals Tyson®, Jimmy Dean®, Hillshire Farm®, Ball Park®, Wright®, Aidells®, ibp® en State Fair®. Tyson Foods innoveert voortdurend om eiwitten duurzamer en betaalbaarder te maken om aan de behoeften van klanten wereldwijd te voldoen en de verwachtingen van de wereld te verhogen over hoeveel goed voedsel kan doen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Springdale, Arkansas, het bedrijf had op 142 oktober 000 ongeveer 1.2022 teamleden. Door middel van haar kernwaarden streeft Tyson Foods ernaar om integer te werken, waarde te creëren voor haar aandeelhouders, klanten, gemeenschappen en teamleden en te dienen als rentmeester van de dieren, het land en het milieu dat haar is toevertrouwd.

Protix is het toonaangevende bedrijf in ingrediënten op basis van insecten voor gezonde en duurzame dierenvoeding, aquacultuur en veevoer en organische meststof. Het bedrijf is op een missie om ingrediënten met een lage voetafdruk te creëren die grote problemen in het huidige voedselsysteem oplossen. Protix draagt bij aan een circulaire voedselketen door afval uit de voedingsmiddelenindustrie te gebruiken als voer voor de zwarte soldatenvlieg (BSF). Op hun beurt worden de insecten verwerkt tot waardevolle voedingsstoffen zoals eiwitten en lipiden. De klanten van Protix gebruiken deze eiwitten en lipiden als hoogwaardige ingrediënten voor diervoeders en levensmiddelen. Bovendien worden reststromen van de insecten gebruikt als organische meststof. Zo sluiten insecten de kringloop en brengen ze het voedselsysteem weer in balans met de natuur.

Protix is gevestigd in Nederland en exploiteert de eerste industriële insectenfaciliteit ter wereld, geopend in 2019. Met veredeling, opfok en verwerking onder één dak heeft het bedrijf volledige controle over de productieketen en biedt het een betrouwbare, hoogwaardige levering. Als koploper en marktleider heeft Protix de basis gelegd voor een breed scala aan toepassingen in diervoeders en levensmiddelen. Het bedrijf breidt nu internationaal uit om zijn oplossingen op een veel bredere schaal te leveren. Protix gelooft in de kracht van partnerschappen en zoekt actief de samenwerking met vooruitstrevende spelers om het potentieel van insecteningrediënten voor de wereld te ontketenen.