Slim Circulair / Smart Circular gaat over de inzet van digitale technologie om de circulaire volwassenheid van bedrijven te kunnen laten groeien. Het goed meetbaar kunnen maken van circulariteit op een bedrijfsniveau is daarbij essentieel.

Net zoals je winst en verlies binnen een onderneming in valuta kunt uitdrukken, zo zou je ook je mate van circulariteit willen rapporteren. In 2050 immers zijn we (als we onze regeringsleiders mogen geloven) allemaal voor 100% circulair (whatever that may be).