Promas zal niet deelnemen aan de Technishow met als hoofdargument de zeer ongelukkig gekozen datum ervan. Als alternatief is, in samenwerking met de belangrijkste fabrikanten in het leveringsprogramma, gekozen voor een zeer hoogwaardige huisshow.

Deze huisshow zal in het teken van automatisering staan, getuige de deelname van gerespecteerde fabrikanten als BMO, Robojob en Hoffmann. Een BMO Platinum systeem zal gekoppeld aan een Hedelius Acura 50 5-assige machine worden getoond en het Robojob werkstukbeladingssysteem aan een CMZ TA20YS640 draaibank. Daarnaast zullen ook Hoffmann en Hedelius automatiseringsoplossingen tonen met respectievelijk het nieuwe Garant beladingssysteem aan een 3-assige Promill machine en het Marathon palletbeladingssysteem in één combinatie met een Acura 65 5-asser.

Naast genoemde exposanten zullen ook onder andere leveranciers van opspan- en snijgereedschappen, meetgereedschappen en van CAD-CAM systemen aanwezig zijn.

Een van de Hedelius machines zal met een Heidenhain besturing van de allernieuwste 7-serie te zien zijn.