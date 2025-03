De Doppelmayr Group, wereldleider in kabelbaantechnologie, innoveert opnieuw door de productie van stalen onderdelen verder te automatiseren. Met de introductie van de EasyGrinder, een autonome robot van Teqram, wordt het slijpen en stralen van plasma- en autogeen gesneden plaatwerkdelen met een dikte van 12 tot 60 millimeter volledig geautomatiseerd. Dankzij deze geavanceerde technologie zijn complexe programmeer- of teachprocessen overbodig.

Innovatie en efficiëntie hand in hand

Op de productielocatie in Wolfurt verwerkt Doppelmayr jaarlijks meer dan 15.000 ton plaatwerkonderdelen. Voorheen werden deze onderdelen handmatig geslepen door eigen medewerkers en externe krachten, waarna ze gestraald werden in een draadgaasband-straalmachine. De EasyGrinder automatiseert dit proces voor componenten tot 1.200 x 800 mm en 200 kg, wat resulteert in een aanzienlijke efficiëntiewinst.

“Automatisering is een noodzakelijke stap om het tekort aan geschoolde vakmensen op te vangen, de doorlooptijden te verkorten en de productiviteit te verhogen,” aldus Walter Eberle, adjunct-productiemanager bij Doppelmayr. Naast verhoogde efficiëntie draagt de EasyGrinder ook bij aan een veiligere werkomgeving door het risico op letsel te minimaliseren.

Slimme technologie voor maximale precisie

De EasyGrinder is meer dan een standaard robotsysteem. Dankzij geavanceerde vision-technologie herkent het automatisch de productgeometrie en selecteert het de optimale bewerkingsparameters op basis van vooraf ingestelde recepten. De robot verwijdert slak, breekt randen en kan deze optioneel afronden tot een straal van twee millimeter. Bovendien elimineert het systeem aansnijpunten, schuint gaten af en slijpt het de zijkanten om de hitte-beïnvloede zone te verwijderen.

Na het slijpproces laadt de robot de onderdelen efficiënt in de draaitafel-straalmachine. Dit garandeert een uniform, schoon oppervlak, waarna de bewerkte onderdelen automatisch op pallets worden gestapeld. De medewerkers hoeven enkel de onbewerkte onderdelen in het werkgebied te plaatsen; alle vervolgstappen verlopen volledig automatisch.

24/7 efficiëntie

Om de capaciteit optimaal te benutten, verwerkt de EasyGrinder grotere batches ’s nachts, terwijl overdag kleinere series worden afgehandeld. Deze werkwijze zorgt voor maximale inzet van de robot en een continue productiestroom. Medewerkers zijn enthousiast over het nieuwe systeem: “De EasyGrinder neemt fysiek zware taken over en levert 24 uur per dag nauwkeurige en consistente resultaten,” zegt een productiemedewerker.

Met deze investering bevestigt Doppelmayr opnieuw zijn toewijding aan innovatie. Door de inzet van geavanceerde technologie verbetert het bedrijf niet alleen de efficiëntie en veiligheid, maar ook de kosteneffectiviteit. De EasyGrinder vormt een belangrijke stap in de toekomst van geautomatiseerde productie.