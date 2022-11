De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 4,6 procent hoger dan in september 2021, maakt het CBS bekend. De groei is de afgelopen vier maanden redelijk stabiel, maar kleiner dan in de maanden daarvoor.

In bijna de helft van de branches groei

Bijna de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in september meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie de grootste groei. Ook de productie van de transportmiddelenindustrie groeide opnieuw sterk. In september 2021 was echter door het aanhoudende chiptekort de productie in een aantal fabrieken tijdelijk stilgelegd.

Productie op hoog niveau

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van augustus op september steeg de productie met 0,5 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert doorgaans aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In het voorjaar van 2020 kromp de productie snel en in mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet.

Vertrouwen ondernemers industrie verandert nauwelijks

De stemming onder ondernemers in de industrie is in oktober nauwelijks veranderd. Ze waren wat minder positief over hun orderpositie dan een maand eerder.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de industrie is in oktober verder verslechterd (volgens de IFO-index). Dat komt doordat ze negatiever waren over de toekomstige bedrijvigheid. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie groeide volgens Destatis in september met ruim 4 procent in vergelijking met een jaar eerder.