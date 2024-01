De gemiddelde dagproductie van de productie industrie was in november 10,0 procent lager dan in november 2022, maakt het CBS bekend. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis.

De meeste bedrijfsklassen van de industrie produceerden in november minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grote branches noteerde de transportmiddelenindustrie de grootste productiedaling. De reparatie en installatie van machines had de grootste productietoename.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van oktober op november daalde de productie met 0,8 procent.

De voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde productie fluctueert doorgaans aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In het voorjaar van 2020 kromp de productie snel en in mei 2020 werd een dieptepunt bereikt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022. Sindsdien is de trend omgeslagen. In november 2023 lag de productie op het laagste niveau in 3 jaar.

De producenten in de industrie waren in december negatiever dan in november. Fabrikanten waren vooral pessimistischer over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid in de komende drie maanden.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het vertrouwen van Duitse producenten was in december wat minder negatief dan in november (Eurostat). De kalendergecorrigeerde productie van de Duitse industrie was in november 4,5 procent lager dan een jaar eerder. Ten opzichte van oktober daalde de Duitse productie met 0,4 procent (Destatis).