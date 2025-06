In alle designbriefings voor nieuwe producten is bij Koninklijke Ahrend tegenwoordig de eis ‘post-consument gerecyclede content’ opgenomen. Voor leveranciers zoals Timmerije ligt die duurzaamheidslat al even hoog. Bij het ontwerp van de nieuwe Gispen WIZZ – een schoolstoelenserie voor kleuter tot student voor het merk Gispen, onderdeel van Koninklijke Ahrend – waren circulaire principes leidend en deed Ahrend een beroep op de expertise van de kunststofspuitgieter uit Neede. Met een aandeel van 15 procent recycleerbare kunststoffen zit dit bedrijf in de kopgroep van de branche.

De eerste samenwerking tussen Ahrend en Timmerije dateert van ruim dertig jaar geleden, onder meer inzake de kantoorstoel A220. Na een stillere periode werd deze samenwerking midden 2023 nieuw leven ingeblazen door Ilse van Laarhoven, global procurement officer supply chain bij Ahrend, vanwege ervaringen met Timmerije bij haar vorige werkgever.

‘Je weet precies wat er in de supply chain gebeurt’

Ditmaal gaat het om de Gispen WIZZ (Koninklijke Ahrend voert drie meubelmerken – Ahrend, Gispen en Techo – gericht op kantoren, leer- en zorgomgevingen), een schoolstoelenproductlijn in zo’n dertig varianten, bedoeld om klein en groot, van kleuters tot studenten te voorzien van een stoel, passend bij de ergonomische maatvoering. De zitschaal van de stoel is het meest kenmerkende onderdeel, het frame vrij generiek: onderstellen van staal. ‘Naast esthetiek zijn ook robuustheid en comfort belangrijke eisen’, vertelt Jurriaan van Heese, projectmanager bij Ahrend. ‘Een van onze engineers heeft de geometrie van de zitschaal gemaakt in CAD, een mal gefabriceerd en daarmee zijn door r&d enkele prototypes gemaakt. De variatie zat daarbij met name in de flexibiliteit, naast geometrie medebepalend voor het gevoel van comfort.’

Analyses voor maakbaarheid

Het onderlinge verschil bleek vooral betrekking te hebben op de flexibiliteit. ‘We hebben studenten en volwassenen de prototypes laten testen en de flexibiliteit laten beoordelen met stickers. Daaruit bleek dat als de stoel drie centimeter naar achteren kan buigen, de gebruikersgroep dit als comfortabel ervaart’, stelt Van Heese, die vervolgens contact zocht met Timmerije. ‘Om te onderzoeken of het ontwerpvoorstel van Ahrend maakbaar was, hebben we een mold flow analyse uitgevoerd om te zien hoe het materiaal vloeit in de matrijs’, zegt Hans van Oudheusden, die tevens een warpage analyse (kromtrekken) deed om te achterhalen hoe de warpage zich zou gedragen bij verschillende materialen en instellingen.

De mold flow is ook afhankelijk van het ontwerp van de stoel. ‘Gaat het om dunne of dikkere ribben, kunnen we het product makkelijk of juist moeilijk vullen, waar gaan we aanspuiten? Dat soort zaken proberen we zo snel mogelijk te onderkennen, om Ahrend feedback te kunnen geven’, verklaart Van Oudheusden, die positief is over de samenwerking met Ahrend. ‘De lijntjes zijn kort en de communicatie is open en eerlijk, zoals het hoort bij sparringpartners.’

Exacte materiaaleigenschappen

In eerste instantie werden zo twee soorten geometrie – dikke en dunne wand – en vier of vijf materialen getest. ‘Op basis van de mold flow en warpage analyse levert Timmerije ons de exacte materiaaleigenschappen en kunnen wij met een FEM-analyse de flexibiliteit/stijfheid uitrekenen’, aldus Van Heese. Uiteindelijk viel de keuze qua materiaal op polypropyleen met glasvezelvulling. ‘Hierbij was de flexibiliteit goed onder controle in relatie met het design, slanke ribben met een bepaalde stijfheid. Verder bleek dat dankzij de smalle ribben ook de productietijd wat omlaag kon, waardoor de energie per product afneemt.’ Van Oudheusden: ‘Hoe dunner de wand, hoe sneller het product afkoelt, wat de cyclustijd weer verkort.’ Het soortelijk gewicht van kunststof gevuld met glasvezel is hoger dan ongevuld, maar ook sterker/stijver. ‘Dus kan het product met een dunnere wanddikte geconstrueerd worden en is minder materiaal nodig. Ook dat heeft een positieve impact op onze footprint’, zegt Van Heese.

Circulaire designstrategie

Dergelijke duurzaamheidsaspecten zijn in lijn met de circulaire designstrategie van Ahrend. ‘De NPR 8313-2 (de praktijklijn voor circulair ontwerp kantoor, red.) is leidend’, stelt Lizzy Stuyfzand, duurzaamheidsspecialist bij Ahrend, met focus op het productportfolio. ‘We kijken naar lichtgewicht, om zo min mogelijk primaire en secundaire grondstoffen te gebruiken. En in alle designbriefings staat dat we opteren voor post-consument gerecyclede content. Dat geldt ook voor de zitschaal voor de Gispen WIZZ.’

Tijdens een sessie bij Ahrend deed Timmerije een aantal voorstellen voor post-consument recyclaat. Deze werden afgezet tegen de technische datasheets van productontwikkeling, wat leidde tot de uiteindelijk selectie. ‘Materiaal dat we gebruiken moet zo min mogelijk nieuwe grondstoffen bevatten en tegelijkertijd moeten producten zo lang mogelijk meegaan’, aldus Stuyfzand. ‘Bij de Gispen WIZZ zijn we nu in staat dezelfde kwaliteit te borgen met gerecycled materiaal, dat meerdere economische cycli meekan. Straks kan de stoelschaal teruggenomen worden in onze circulaire hub en opnieuw gebruikt dan wel naar recyclingniveau gebracht worden. Voor dat laatste doen we nu tests in samenwerking met TNO.’

Ecologische footprint berekenen

De duurzaamheidseisen legt Ahrend ook op aan leveranciers. Deze dienen onder meer te voldoen aan de Europese REACH-verordening rond stoffen en preparaten, de ISO 14001 (milieumanagement), ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en de ISO 45001 (gezond en veilig werken). ‘Om de herkomst van materialen te achterhalen, vragen we leveranciers op productniveau de compositie van materialen te overleggen tot een maximum van 95 procent. Bij post-consument gerecyclede content wordt daar namelijk weleens mee gesjoemeld’, schetst Stuyfzand. ‘Daarnaast hebben we informatie nodig om onze ecologische voetafdruk te kunnen berekenen, waaronder LCA en energieverbruik. Die gegevens heeft Timmerije opgeleverd.’

Gerecyclede kunststof staat hoog op de agenda bij Timmerije. ‘Uiteraard zijn we wettelijk ook verplicht bepaalde doelstellingen te halen. Daarin lopen we voorop, omdat klanten steeds vaker gerecyclede materialen willen inzetten’, aldus Van Oudheusden. ‘Zo zijn we voor de zitschaal voor de Gispen WIZZ gestart met virgin materiaal, maar halverwege het ontwerpproces omgeschakeld naar gerecyclede kunststof.’

Spannend moment

Juni vorig jaar werden de eerste delen proefgespoten in China, bij een gereedschapspartner waar Timmerije al langer zaken mee doet. ‘Ahrend stelde voor om de zitschaal bij Intertek in China te testen volgens de EN 16139. Zo konden we in korte tijd vaststellen of de zitschaal sterk genoeg was. Ondanks alle gedane berekeningen en analyses blijft dat nodig.’ Van Heese beaamt dit. ‘Bij virgin materiaal zijn de materiaaleigenschappen doorgaans constant qua sterkte en ook visueel, maar bij gerecyclede content is dat minder vanzelfsprekend‘, zegt hij. ‘We hebben dan ook vier, vijf verschillende materialen in China laten testen. Als de esthetiek wat minder is bij gerecycled materiaal is dat nog enigszins uit te leggen, maar als een product kapotgaat, niet.’

In november 2024 produceerde Timmerije de nulserie zitschalen met drie maatvoeringen in elk zes kleuren, alle van gerecyclede content. Volgens Van Heese waren er diverse argumenten om de productie van lagelonenlanden weer over te hevelen naar Timmerije. ‘Natuurlijk dezelfde sociaal-culturele achtergrond, wat de communicatie vergemakkelijkt, en ook de korte afstand tot onze productievestiging in Arnhem is een pluspunt. Maar met name vanwege de vergelijkbare circulaire ambities, die in landen heel dicht om ons heen soms lastig uit te leggen zijn’, zegt hij. ‘Daarnaast is de stuksprijs van Timmerije echt competitief in vergelijking met Europa of Azië. Zeker in het licht van wat je ervoor terugkrijgt: prettig co-development, begrip van het materiaal en de mogelijkheid om kleine series te maken. Plus je weet precies wat er in de supply chain gebeurt. En niet te vergeten: een mooi en kwalitatief hoogstaand product.’