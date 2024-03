De producenten in de industrie waren in maart iets negatiever dan in februari. Het vertrouwen ging van -4,2 in februari naar -4,8 in maart, aldus het CBS . Fabrikanten waren minder positief over de verwachte bedrijvigheid en negatiever over hun voorraden. Het producentenvertrouwen lag in maart onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van -1,3. Het vertrouwen bereikte in oktober 2021 de hoogste waarde (10,4). In april 2020 werd de laagste waarde (-31,5) genoteerd.