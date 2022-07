Snel aan de slag in een (extra) cleanroom? Met de langere doorlooptijden van nu kan dat een behoorlijke uitdaging zijn. Vandaar dat ze er bij full-service provider ProCleanroom in Valkenswaard op inspelen. Het portfolio is uitgebreid met de CleanShellâ: een compact, low-entry instapmodel, gemaakt van flexibel materiaal en daardoor geschikt voor een snelle installatie op locatie. Zie de oplossing als een innovatie voor cleanliness, zo stellen ze bij ProCleanroom. De verwachtingen zijn in elk geval hoog gespannen. Ook van het nieuwe, nog te bouwen pand in Eersel, waar het bedrijf in 2023 naartoe verhuist.

‘Een dynamische supplychain vergt breed anticiperen’

Het kwam ze bij ProCleanroom goed uit, dat het pand van de buren een tijdje geleden vrijkwam. Want om met z’n allen in het eigen gebouw te blijven, werd intussen wat al te krap. Dus verkasten meerdere medewerkers naar het naastgelegen pand. Weliswaar tijdelijk, zo vertelt directeur-eigenaar Niels Ferguson, al was de uitbreiding volgens hem hard nodig. ‘We hebben de afgelopen vijf jaar een groei van 20 tot 40 procent gerealiseerd – per jaar. Om die groei te blijven faciliteren, laten we een nieuw pand bouwen, op bedrijventerrein Meerheide III in Eersel. We verhuizen in de eerste helft van komend jaar.’

Breed aanbod

Ferguson ziet uit naar de verhuizing en vertelt er graag meer over. Maar eerst iets over de huidige markt. Met de supplychain van nu is die aan behoorlijk wat dynamiek onderhevig, zo merken ze ook bij ProCleanroom. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en installeert cleanrooms en flowkasten, en heeft zoals zoveel organisaties te maken met uitdagingen qua beschikbaarheid van materialen. Dus wat te doen als een klant binnen korte tijd snel wil opschalen met een of meer cleanrooms? Volgens Ferguson komt het er meer dan ooit op aan daar goed op te anticiperen. ‘En dat doen we met een inmiddels breed aanbod. Daardoor hoeven we een bedrijf niet te adviseren vanuit één specifieke oplossing, maar spelen we in plaats daarvan in op de klantbehoefte. Zo kunnen we een bedrijf helpen met een oplossing die alsnog relatief snel beschikbaar is.’

‘We gaan niet uit van één specifieke oplossing, maar spelen in op de klantbehoefte’

Klaar in weken

Neem VDL ETG in Almelo, dat snel nieuwe cleanroomcapaciteit nodig had voor ASML-gerelateerde processen. Het bedrijf had weliswaar al de nodige vaste cleanrooms, op basis van een paneelsysteem met complexe luchtbehandeling. Maar of het daar nu weer voor moest gaan? Daarvoor bleek de tijd simpelweg niet toereikend. ‘Dus zijn we voor VDL ETG tot een andere oplossing gekomen en staan er in Almelo nu meerdere grote softwall cleanrooms, die samen meer dan 1.600 vierkante meter beslaan. De cleanrooms voldoen volledig aan de benodigde eisen voor reinheid en bieden dankzij de modulaire opzet meer flexibiliteit dan wanneer VDL ETG voor een vaste opstelling had gekozen.’ Was VDL ETG voor deze oppervlakte voor een vaste opstelling gegaan, dan was volgens Ferguson de realisatie ervan opgelopen tot minstens een half jaar. ‘Nu was dit project klaar binnen tien tot twaalf weken.’

Snelle (de)montage

Dat snelle opschalen speelde ook bij Faes Packaging Solutions, dat in het eigen pand in Reusel al een cleanroom liet installeren door ProCleanroom. Toch had deze verpakkingsproducent naast die modulaire hardwall uitvoering alsnog behoefte aan een tweede, flexibele cleanroomoplossing. Waardoor Faes nu als eerste klant beschikt over de CleanShell: een cleanroom die, eenmaal opgebouwd, oogt als een tent, waarbij de benodigde luchtstroom wordt gegenereerd door fan-filterunits met daarin H14 HEPA (High Efficiency Particulate Air)-filters. Het plaatsen van de CleanShell kan in een halve dag, vertelt Ferguson, en het demonteren verloopt nog sneller. ‘Dat maakt deze cleanroom erg flexibel. En daardoor aantrekkelijk voor bedrijven die laagdrempelig aan de slag willen én kunnen met een compacte en pragmatische oplossing voor een cleanroom, of er alleen één nodig hebben voor korte, servicegerichte toepassingen.’

De CleanShell voldoet aan de hoge eisen voor cleanliness en brandveiligheid.

Modulaire samenstelling

De investering in een CleanShell is volgens Ferguson zo’n anderhalf keer lager dan die in een modulaire softwall cleanroom met dezelfde afmetingen. En hoe zit het met de levertijd? ‘Dan kan de klant uitgaan van twee tot vier weken, afhankelijk van de configuratie, afmeting en aantallen. We hebben de gebruikte materialen zorgvuldig geselecteerd, zodat de CleanShell voldoet aan de hoge eisen voor cleanliness en brandveiligheid. Klanten kunnen er hun activiteiten in uitvoeren tot ISO-klasse 6, waarmee de oplossing geschikt is voor ASML grade 4 en ASML grade 2 surface cleanliness-processen.’ De CleanShell is modulair samen te stellen en daardoor beschikbaar in afmetingen van 10 tot maximaal zo’n 50 vierkante meter. ‘Uiteraard kan de klant meerdere shells naast elkaar plaatsen.’

Customer experience center

De CleanShell blijkt als pakket zo compact, dat ProCleanroom deze straks kan aanbieden in de eigen webshop van accessoires en consumables. Maar eerst wacht het bedrijf de verhuizing naar Eersel, waar ProCleanroom straks veel ruimer behuisd is dan nu in Valkenswaard. In het nieuwe pand komt een customer experience center. Dat naast de werkplaats, het magazijn en niet in de laatste plaats de nieuwe werkplekken, waar Ferguson veel waarde aan hecht. ‘Mensen moeten bij ons prettig kunnen werken. Dat spreekt wellicht voor zich, maar vind ik echt van belang. We willen een goede werkgever zijn, en ons ook op dat vlak onderscheiden en als zodanig profileren.’

Duurzaam groeien

Denk dus aan lichte, transparante kantoorruimtes. Aan ruime zithoeken en alle benodigde faciliteiten. Daarnaast wordt het pand gasloos, komen er tal van zonnepanelen op het dak en zorgen het vele glas en de witte wandpanelen voor eenzelfde uitstraling als de eigen cleanroomoplossingen. Bovenal wordt de nieuwbouw de plek waar ProCleanroom de komende jaren verder wil groeien, na een verblijf van ruim zeven jaar in Valkenswaard. De nieuwe locatie maakt het volgens Ferguson mogelijk om het team uit te breiden tot 30 à 35 medewerkers en de omzet te laten toenemen richting de 15 miljoen euro. ‘We kunnen er op elk vlak vooruit.’